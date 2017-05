Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — Die nicht so schlechte Nachricht: Was die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung betrifft, liegt Österreich immerhin im europäischen Mittelfeld. Die eindeutig schlechte: Tirol trägt nicht dazu bei — im Gegenteil. „Es ist Schlusslicht im Bundesländervergleich", sagt Lisa Pfahl. Die Soziologin und Bildungsforscherin an der Uni Innsbruck beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen von Segregation, der Trennung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Sonderschulen tragen ihr zufolge maßgeblich dazu bei, weshalb sie für eine Abschaffung eintritt. Die Ressourcen sollten an die allgemeinen Schulen wandern, betroffene Kinder dort integriert werden.

Es ist ein widersprüchlicher Trend, dass fast zehn Jahre nach dem Beschluss, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, zwar die Inklusion zunimmt, gleichzeitig aber auch die Separation. Wie der vom Sozialministerium bestellte Monitoringausschuss feststellte, nahm die Zahl der Sonderschüler in Tirol zwar leicht ab. Da aber auch die Gesamtschülerzahl zurückging, verpufft dieser Effekt. An einigen Sondereinrichtungen gibt es sogar massive Zuwächse, berichtet Pfahl bei einer Veranstaltung für Lebenshilfe-Mitarbeiter zum Thema Frühförderung. Diese zählt als wichtige Maßnahme, um einem späteren Ausschluss entgegenzuwirken.

Während viele Eltern ihre Kinder an Sonderschulen gut aufgehoben glauben — für Pfahl auch ein Zeugnis nicht vorhandener guter Alternativen an Regelschulen —, stellt sich der Besuch im Nachhinein oft als Falle heraus: „Ehemals als ,lernbehindert' sonderpädagogisch klassifizierte junge Erwachsene verlieren diesen fragwürdigen Status nach Verlassen der Schule und versuchen teilweise, bei der Arbeitsplatzsuche als ,geistig behindert' eingestuft zu werden, um an Rehamaß-

nahmen und Eingliederungshilfen zu gelangen.

Die Zahl der Werkstätten steigt. Für Lebenshilfe-Geschäftsführer Georg Willeit ist das geschützte System, die Trennung von anderen, nicht nur ein „teures Parallelsystem", sondern auch ein „trojanisches Pferd", eine trügerische „Komfortzone". Fürsorge werde als Gerechtigkeit verkauft, dabei würden ganze Familien ausgegrenzt. Er spricht auch von einer „erlernten Hilflosigkeit": „Es ist schwer, da auszubrechen." Wer inklusiv aufwächst, sei dagegen mutig, kritisch, emanzipiert.

Laut Bildungsforscherin Lisa Pfahl können diese Kinder Krisen besser bewältigen, erreichen höhere Bildungsabschlüsse und können viel eher einen qualifizierten Beruf erlernen. Aber auch auf Unternehmensseite gebe es Handlungsbedarf, eine Ausgleichstaxe sei wenig zielführend: „Es sollte verpflichtend sein, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen. Wer sich nicht daran hält, sollte eine hohe Strafe bezahlen." Dass alle Menschen gleich viel wert sind, sei in den Köpfen noch nicht angekommen. „Es braucht die richtige Haltung, aber auch die Verpflichtung." Willeit ortet eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit — Firmen berichten von positiven Auswirkungen auf die Teamarbeit —, doch es brauche Begleitung.

Menschen mit Beeinträchtigung werden im Alltag und von Experten auf ihre Einschränkung reduziert, nicht auf ihre Bedürfnisse, kritisiert Pfahl und ortet eine zunehmende soziale Spaltung zwischen gut Integrierten und anderen, zwischen besser gestellten Familien, die mehr für ihre Kinder erreichen können, und ärmeren sowie jenen mit Migrationshintergrund.

Um selbst überzeugend zu sein, setzt die Lebenshilfe Tirol auf neue Schwerpunkte, erfindet sich selbst als Organisation neu. Willeit: „Wir wollen nicht im stationären Bereich wachsen, eine Werkstätte ist eine zu einfache Antwort. Wir haben nur die Berechtigung zur Begleitung in ein selbst bestimmtes Leben."