Tripolis – Flüchtlinge müssen in libyschen Flüchtlingslagern nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) unter unmenschlichen Bedingungen leben. In zwei Lagern hätten Flüchtlinge in diesem Jahr über Tage nichts zu Essen bekommen und seien deshalb wegen Mangelernährung behandelt worden, teilte MSF am Freitag in Kairo mit. Das verfügbare Wasser reiche gerade mal zum Überleben.

Eine große Zahl an Menschen sei auf engem Raum eingesperrt, erklärte MSF weiter. Dadurch verbreiteten sich Krankheiten wie Krätze oder Windpocken. Nach Angaben der Hilfsorganisation haben viele Flüchtlinge Selbstmordgedanken oder leiden am posttraumatischen Stresssyndrom. Die Bedingungen in den Lagern entsprächen keinen nationalen oder internationalen Standards, kritisierte MSF.

In dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Drei Regierungen und zahlreiche Milizen konkurrieren um die Macht. Wegen der instabilen Lage hat sich Libyen zum einem wichtigen Transitland für Flüchtlinge entwickelt, die nach Europa wollen. In diesem Jahr kamen bereits mehr als 1.000 Menschen auf dem Mittelmeer ums Leben. (dpa)