Von Reinhard Fellner

Innsbruck – „Mehr, mehr, mehr“, lautet ein Motto unserer Gesellschaft. Für die Bewährungshilfe gilt es offenbar nicht. Und so freut man sich bei Neustart Tirol, dass die Anfallzahlen im Jahr 2016 nicht weiter gestiegen, sondern eher zurückgegangen sind. 600 Klienten wurden demnach laut Neustart-Tirol-Leiterin Kristin Henning von 35 hauptberuflichen Sozialarbeitern und 80 Ehrenamtlichen betreut.

Henning zur TT: „Auch wenn in Teilen der Bevölkerung anscheinend ein unbehagliches Gefühl herrscht: Die Wahrnehmung, dass wir in unsicheren Zeiten leben, könne wir nicht teilen. Die Anfallzahlen bei uns sprechen jedenfalls dagegen.“

Instrumente modernen Strafvollzugs bewähren sich dazu weiter. So tragen im Schnitt derzeit an die 40 Personen eine Fußfessel, um Haftstrafen bis zu einem Jahr unter strenger Neustart-Kontrolle außerhalb der Gefängnismauern im Arbeitsprozess zu verbringen. Henning: „11.000 Hafttage wurden 2016 in Tirol so vollzogen.“ Ein mehrfacher Gewinn für den Steuerzahler – so bezahlen sich die Häftlinge diese Art von Vollzug ja meist selbst.

300 Klienten hatten letztes Jahr jedoch mehr auf dem Kerbholz und weniger Glück. Sie wurden teils bereits während der Haft auf ihre Haftentlassung und die Zeit danach vorbereitet. In Zeiten der Veränderung nicht immer eine leichte Aufgabe. So ist es speziell in Innsbruck schwer, Wohnungen zu finden. Die Konkurrenz um niedrig qualifizierte Jobs ist enorm groß.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, setzt Neustart auf Tatausgleich oder gemeinnützige Leistungen vor allfälligen Prozessen. Die Chance nützen viele Beschuldigte gerne. Henning: „270 Personen wurden zur Vermeidung von Verurteilungen gemeinnützige Leistungen angeboten. 80 Prozent nahmen das Angebot sofort an.“

Ähnlich verhält es sich beim Tatausgleich. Hier konnte bei 530 Beschuldigten zu 75 Prozent eine Einigung zwischen Täter und Opfer gefunden werden. Neben dem emotionalen Ausgleich bringt das für Opfer vor allem eine rasche Form von Schadensgutmachung mit sich.

Verbrechenskarrieren will die Neustart-Chefin jedoch schon im Jugendalter eindämmen. Sozialnetz- und Entlassungskonferenzen mit der Justiz ersparen immer häufiger den schädlichen Haftaufenthalt samt Kontakt mit Zellengenossen aller Art. So versucht Neustart auch, Jugendliche bis zu einem Prozess aus der Untersuchungshaft zu holen. Die Erfahrungen sind überaus gut, die Abwicklung ist an ein engmaschiges Netz gebunden: „Nur sieben Prozent der Jugendlichen werden in der Zeit bis zum Prozess rückfällig oder halten sich nicht an Vorgaben. Diese werden zuvor verbindlich mit den Bezugspersonen der jungen Klienten erarbeitet und werden auch strikt kontrolliert“, so Henning. Die Vorgaben können dabei vom regelmäßigen Schulbesuch bis zum Nachgehen einer Beschäftigung oder zum pünktlichen Nachhausekommen um 19 Uhr reichen.

Probleme mit Jugendlichen werden aber derzeit ohnehin seltener. Henning: „Der Kriminalitätsanfall geht zurück. Wir haben es heute mit einer anderen Art von Jugend zu tun. Sie ist viel mehr angepasst als wild.“