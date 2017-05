Lienz – Am 27. Mai findet um 11 Uhr die traditionelle Gedenkfeier am Kosakenfriedhof in Lienz-Peggetz statt. Den russisch-orthodoxen Gottesdienst feiert Erzbischof Mark aus Berlin. Ausrichter sind der „Verein zum Gedenken an die Lienzer Kosakentragödie vom 1. Juni 1945“ und das „Österreichische Schwarze Kreuz“. Es werden wieder Kosaken aus aller Welt und Traditionsverbände aus verschiedenen Bundesländern teilnehmen. Um 19 Uhr findet im Bildungshaus Osttirol die Jahreshauptversammlung des Kosakenvereins statt. Anschließend wird Irina Kargina (Moskau) über die Lebensgeschichte ihres Großvaters Konstantin vor und nach den Ereignissen in Lienz sprechen. Interessierte sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen.

„Die Begegnung zweier Kulturen ist spannend“, meint Obmann Harald Stadler. „Überlebende der Kosakentragödie sind nach Südamerika, Australien und die USA ausgewandert, aber eine Verbindung nach Lienz bleibt.“ Auch 72 Jahre danach bleiben spannende Anknüpfungspunkte für Begegnung, Erinnerung und Vermittlung. Bei der Jahreshauptversammlung sollen Weichen für zukünftige Forschung und Erinnerungsarbeit gestellt werden. Die Gedenkfeier ist jedes Jahr ein Begegnungsort für Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. (TT)