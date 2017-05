Imst – Für die freiwilligen Helfer des Flüchtlingsheimes „Klösterle“ war die letzte Woche eine aufregende: Überraschend bekam man die Information, dass die Herberge für Asylwerber aufgelassen wird und die 26 Flüchtlinge in umliegende Heime verteilt werden. „Unsere Integrationsarbeit von zwei Jahren wird damit zerstört“, klagt Herta Flür. Sie hatte von der Stunde null weg eine Freiwilligenschaft von mittlerweile 20 Ehrenamtlichen aufgebaut. Laut letztwöchiger Auskunft der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) sollte die Neuaufteilung Ende Juni über die Bühne gehen.

Mittlerweile wandten sich die Freiwilligenhelfer Beat­e Ortner, Sunnhild Scheiber und Marina Weirather schriftlich an den TSD-Chef Harald Bachmeier und an Soziallandesrätin Christine Baur. In dem Schreiben dokumentieren sie ihre „Fassungslosigkeit“ über die Heimschließung und stellen die Frage, was den TSD Menschen, ihre Gefühle und Schicksale bedeuten. „Wir können nicht verstehen, dass mit einer einzigen Schreibtischentscheidung so viel Integrationsarbeit zunichtegemacht wird“, heißt es darin auszugsweise.

Dass an der Entscheidung offensichtlich nicht zu rütteln ist, erlebte man gestern: Am Vormittag wurden die ersten acht Asylwerber abgeholt. Flür: „Das war sehr schmerzlich und emotional. Laut meiner Information kommen die Leute nach Haiming, Umhausen und Landeck.“ Geor­g Mackner von den TSD ergänzt: „Vom Klösterle gehen 15 Menschen in die so genannte Sonneninsel nach Auf Arzill. Die verbleibenden Personen werden weitgehend in der Region West weiterversorgt.“ (huda)