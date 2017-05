Von Michael Domanig

Ranggen – Es ist 134 cm breit, 90 cm hoch, 56 cm tief, fast 250 Jahre alt – und versah am Montag um 11 Uhr zum vorerst letzten Mal lautstark seinen Dienst: Die Rede ist vom kostbaren historischen Turmuhrwerk in der Pfarrkirche Ranggen, das gestern abgebaut wurde und in den kommenden Wochen im Auftrag der Pfarre restauriert wird.

Das Turmuhrwerk dürfte um 1777 entstanden sein, als die Pfarrkirche neu gebaut und der Turm erhöht wurde. „Und es steht heute noch weitestgehend so da wie damals“, sagt Spezialist Michael Neureiter aus Bad Vigaun bei Hallein. Der ausgewiesene Fachmann für Groß- und Turmuhren – der das Kleinunternehmen „horologium“ betreibt – hat das Werk gestern in seine Einzelteile zerlegt und nimmt sie, nach genauer Dokumentation, mit in seine Werkstatt. „Das kann ich nicht vor Ort machen, es braucht doch die eine oder andere Spezialgerätschaft“, erklärt der Experte. Die Teile werden behutsam gereinigt – ohne aggressive chemische Mittel –, die Oberflächen durch Auftragen eines mikrokristallinen Wachses gesichert. Zudem werden fehlende oder reparaturbedürftige Teile ersetzt.

„Im Grunde wäre eine Res­taurierung nicht nötig, das Uhrwerk funktioniert noch einwandfrei“, betont Nikolaus Gutleben, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrkirchenrates. Allerdings musste das Werk bislang alle ein bis zwei Tage mühsam händisch aufgezogen werden. Zumindest jeden zweiten Tag musste dazu also jemand über die steilen, engen Holztreppen auf den Turm steigen. Herbert Maizner, der genau das über Jahrzehnte hinweg im Auftrag der Gemeinde tat – und auch die Kirche täglich auf- und zusperrte –, sei nach seinem 80. Geburtstag quasi „in Pension“ gegangen, erklärt Gutleben. Nach dem Wiederaufbau wird das Turmuhrwerk daher nun behutsam elektrifiziert, konkret mit einem – denkmalverträglichen – Elektroaufzug versehen. Dazu wird mit den „Absamer Läuteanlagen“ eine weitere Spezialfirma verpflichtet. Geplant ist auch eine Funkuhrsteuerung. Ansonsten wird alles im Original belassen. „Die Lösung wird unter den gestrengen Augen des Denkmalamts bestehen“, ist Neureiter sicher.

Zur Sanierung des Uhrwerks kommt auch noch die Erneuerung des Glockenjochs bei der größten Kirchturmglocke, hier ist derzeit die Firma Grassmayr im Einsatz. „Das gesamte Projekt ist über 25.000 Euro schwer“, führt Gutleben aus. Da die Pfarre das allein nicht stemmen kann, hat man um Unterstützung bei Diözese, Landesgedächtnisstiftung, Bundesdenkmalamt, der Kulturabteilung des Landes und der Gemeinde Ranggen angesucht. Auch über Spenden von Turmuhrfreunden würde sich die Pfarre sehr freuen.

Das Uhrwerk hat für Feinspitze jedenfalls viel zu bieten – vom Gehwerk über das Viertel- und Stundenschlagwerk bis hin zu den alten, mit Steinen gefüllten Eimern, die als Gewichte dienen. Details wie das große Hakenrad aus Messing oder eine schöne Kurbel mit gewendeltem Hebel lassen auch Neureiter mit der Zunge schnalzen. Das Pendelgewicht, das nicht linsenförmig, sondern in Form eines kleinen Bleizylinders ausgeführt wurde, erinnert ihn wiederum an Werke der Tiroler Turmuhrenbauerdynastie Jäger – und könnte ein Indiz für einen teilweisen späteren Umbau sein.

Generell werde es „spannend, ob wir bei der Oberflächenbehandlung womöglich auf Inschriften oder Punzen eines Herstellers stoßen, die nähere Aufschlüsse zur Geschichte und Datierung des Uhrwerks erlauben“, meint Neureiter. Die Uhrenstube selbst sei nämlich „auffällig arm an Inschriften“.

Neureiter hat in Tirol übrigens schon des Öfteren „an der Uhr gedreht“: 2014 restaurierte er die 400 Jahre alte Serfauser Turmuhr, die im dortigen Pfarrmuseum zu bestaunen ist. Zuvor war er bereits an der Restaurierung und Revitalisierung des gotischen Turmuhrwerks in der Pfarrkirche Axams beteiligt – 1523 in Auftrag gegeben und „womöglich das älteste betriebsfähige Turmuhrwerk im gesamten deutschen Sprachraum“. Dieses sei allerdings nicht elektrifiziert worden – und stehe im Moment.

Auch Alterzbischof Alois Kothgasser vertraut auf die Fähigkeiten von Neureiter: Erst gestern hat der Experte eine Standuhr mit Zifferblatt aus dem Revolutionsjahr 1789 in Kothgassers Alterswohnsitz im Schloss Wohlgemutsheim in Baumkirchen fachgerecht ergänzt – eine Woche vor Koth­gassers 80. Geburtstag.

In Ranggen soll laut Gutleben „in rund einem Monat alles wieder funktionieren“. Gestern galt es freilich zunächst, das Uhrwerk in Einzelteilen aus dem engen Turm abzutransportieren. „Ich bin sicher, dass wir am Ende des Tages mehr Kondition haben als jetzt“, lachte Neureiter.