Innsbruck – Auf einem Baurechtsgrundstück der Pfarre St. Paulus im Innsbrucker Stadtteil Reichenau errichtet die Neue Heimat Tirol (NHT) 70 Mietwohnungen, eine Einheit für betreutes Wohnen sowie einen Kindergarten mit Kinderkrippe samt gemeinsamer Tiefgarage. Das Investitionsvolumen beträgt 13,3 Mio. Euro, die Fertigstellung ist bis Ende 2017 geplant. Gestern wurde beim Großprojekt die Dachgleiche gefeiert.

„Wir errichten hier am Standort ein komplettes Stadtteilzentrum“, erläutert NHT-Geschäftsführer Markus Pollo. In einem ersten Bauabschnitt wurde bereits das Sozialpastorale Zentrum mit Pfarrsaal und Sakristei sowie einem Jugendzentrum plus Café errichtet. Insgesamt investiere die NHT ins neue Gebäudeensemble rund 17,4 Mio. Euro, so Pollo.

Die Pläne des Architektenteams „Marte.Marte“ aus Feldkirch sehen drei Baukörper vor, die in einer campusartigen Einheit zur Pfarrkirche angeordnet sind. Das Erdgeschoß des Wohngebäudes bietet auf 370 Quadratmetern Platz für betreutes Wohnen mit gemeinschaftlich genutztem Essbereich.

BM Christine Oppitz-Plörer spricht von einem „Vorzeigeprojekt mit vielen positiven Begleiteffekten für die Bewohner der Reichenau“. Sie verweist neben den 70 neuen Mietwohnungen besonders auf das Jugendzentrum und den Kindergarten mit integrierter Kinderkrippe. In der neuen Einrichtung, betrieben von der Stadt Innsbruck, sollen bis zu 84 Kinder betreut werden. (TT)