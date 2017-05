Von Walter Zwicknagl

Rotholz – Mit der Ackerbauschule startete im Jahre 1879 in Rotholz das landwirtschaftliche Ausbildungswesen. Der landwirtschaftlichen Winterschule, der Käsereischule und dem Waldaufseherkurs folgte bald auch ein Ausbildungshort für Mädchen. „Schon im Oktober 1926 begann der erste Winterkurs für Mädchen“, heißt es in der Chronik. „Wir feiern nun 90 Jahre Hauswirtschaft“, freut sich Fachvorständin Maria Gschwentner, wenn heute ab 14.30 Uhr zu einer Kochshow mit Johann Reisinger, zu einem Rückblick auf vergangene Zeiten und einem Einblick in das jetzige Geschehen geladen wird. „Zwischen 3500 und 4000 Mädchen dürften in den vergangenen 90 Jahren die Schule besucht haben“, sind sich Direktor Josef Norz (LLA Rotholz) und Fachvorständin Maria Gschwentner einig. So manche Auszeichnung holte sich die Schule für konsequente Bemühungen, ständig auf dem neuesten Stand zu sein. Derzeit besuchen 160 Mädchen und ein junger Mann aus Kematen die Schule. Sie werden von 30 Lehrkräften unterrichtet.

Gar nicht einfach war der Sprung von der einjährigen Haushaltungsschule mit 60 Unterrichtsstunden pro Woche bis zur zweijährigen Fachschule und seit 1999 zur dreijährigen Fachschule. Die Namen haben sich geändert, die Zielrichtung ist aber die gleiche geblieben. „Hauswirtschaft braucht jeder. Hauswirtschaft ist Lebenskompetenz!“, betont Gschwentner, die schon lange der Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Rotholz vorsteht, überzeugend. Hauswirtschaft schaffe Mehrwert für die Familie und die Region und sei auch nachhaltig. „Mut zum Tun“ ist das heurige Jahresmotto. Neben dem praktischen Unterricht sei auch soziale Kompetenz gefordert. Die Hälfte der Schülerinnen entstammen dem bäuerlichen Milieu.

Fast eine Dauereinrichtung ist längst der Schulbauernmarkt, neu ist seit Dezember des Vorjahres das monatliche Schulprojekt „Kaffeehaus in der Schule“, das zum Renner wurde. „Wir sind aber auch stolz darauf, wenn unsere Mädchen ihre Trachten selbst nähen, viel Geschick beim Weben beweisen oder in Service und Küche ihre Frau stehen“, lacht Maria Gschwentner. Und da kann Direktor Josef Norz nur beipflichten. Dass auch der musische Aspekt nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.