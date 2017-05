Schlitters – Die Topographie des Landes verlangt nach den dafür am besten geeigneten und modernsten Einsatzfahrzeugen bei den Feuerwehren. Das zeigt sich bei diversen Einsätzen. Doch nicht nur auf die Fahrzeuge, sondern auch auf die Computer in den Kommandozentralen und in den Einsatzfahrzeugen kommt es an, damit die Feuerwehrkräfte bereits in der Fahrzeughalle kurz vor dem Ausrücken mit den genauestmöglichen Informationen versorgt sind.

Die Freiwillige Feuerwehr Schlitters hat jetzt IT-technisch aufgerüstet. Dietmar Eller, seit 2013 Kommandant der FF Schlitters: „Seit wenigen Tagen haben wir im Rüstfahrzeug RF-A ein Tablet und in der großen Fahrzeughalle einen großen Monitor hängen. Auf diesen beiden Geräten haben wir, wie beim PC-Monitor in der Kommandozentrale auch, eine neue Einsatzsoftware installiert.“

Damit werden die ausrückenden Feuerwehrkräfte mit allen relevanten Informationen wie die geographische Lage, schnellster Anfahrtsweg, Einsatzart etc. versorgt. Diese Infos zusätzlich zu jenen der LLS (Landesleitstelle) Tirol, die die Meldungen an die Pager der Feuerwehrleute sendet, seien sehr hilfreich für die effiziente Einsatzabwicklung, betont Kommandant Eller. Alle diese wichtigen Informationen werden auch ausgedruckt, damit diese dem Gruppenkommandanten des jeweiligen Einsatzes als schriftliches Dokument zur Verfügung stehen.

Die Feuerwehr Schlitters, die 58 aktive Mitglieder zählt und mit vier Einsatzfahrzeugen ausgerüstet ist, hatte in diesem Jahr bereits 20 Einsätze, der letzte große war am 10. Mai bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B169 zwischen Strass und Schlitters. Der Einsatzbereich erstreckt sich von Strass mit dem Brettfalltunnel-Südportal bis Kapfing. (m.sch)