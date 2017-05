Westendorf – In der Heimat belächelt, im Ausland gefeiert – das Auner Alpenspektakel feiert sein 45-Jahr-Jubiläum und ein Ende ist nicht in Sicht. Begonnen hat alles im Jahr 1972 bei einer Grillfeier. „Ich war damals Lehrling und habe mit meinem Kollegen Hans Bachler bei der Feier gespielt. Das war der Startschuss“, erzählt Peter Aschaber, Gründer und heute noch Kopf des Auner Alpenspektakels. 1973 gründete Aschaber dann mit Bachler eine Kapelle mit dem Namen Salvenschmied Buam. Schon kurze Zeit später spielte Engelbert, der Bruder von Peter Aschaber, mit damals 13 Jahren auf seinem Bariton mit. Ab dieser Zeit waren es dann die Auner Buam.

„Wir spielten auf verschiedensten Feiern und Festen. Damals hatten wir ja kein Geld, so haben wir zum Beispiel sogar eine Bassgitarre selbst gebastelt“, schildert Aschaber. Doch die Auftritte wurden immer mehr und schließlich spielten sie auch beim Tiroler Abend in Westendorf. „Der fand damals dreimal die Woche statt, aber so einen Tiroler Abend gab’s damals halt überall. Wir wollten den einfach modernisieren und uns von anderen abheben“, schildert Aschaber die Geburtsstunde des eigentlichen Alpenspektakels. Erst wurden neue Instrumente dazugenommen, wie zum Beispiel Alphörner. „Und schon bald entstanden die Show-Elemente, wie etwa ein Männer-Bauchtanz“, erzählt Aschaber.

Bei den Gästen waren sie damit sehr beliebt, die Einheimischen aber nahmen sie nicht ernst. „Wir haben in den besten Zeiten den Alpenrosensaal dreimal die Woche ausverkauft. Doch bei Einheimischen-Festen wurden wir nicht einmal angefragt“, weiß Aschaber. Aber das tat dem Erfolg keinen Abbruch. In den vergangenen 45 Jahren feierten sie große Erfolge in Dänemark, Holland, Grönland, Las Vegas sowie in anderen Teilen der USA und erst kürzlich in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Auch 43 CDs mit zahlreichen Eigenkompositionen sowie 14 DVDs wurden bisher produziert und Bandleader Aschaber verriet, dass es heuer eine Jubiläums-CD geben werde und auch an zwei neuen DVD-Produktionen gearbeitet wird. In Dänemark gab es sogar Gold für eine der Produktionen.

Zum 45. Geburtstag tritt nun weibliche Verstärkung für das Alpenspektakel auf den Plan. Neu dabei sind die beiden Sängerinnen Andrea und Martina Diechtler aus Kössen, deren Vater Karl „Charly“ Diechtler auch lange als Klarinettist und Showman beim Alpenspektakel tätig war. Auch Katharina Buchauer aus Westendorf verstärkt ab nun die Gruppe. Neben Aschaber gehören derzeit Michael Ausserladscheider sowie Günther Heim zum Spektakel.

Nach 30 Jahren im Westendorfer Alpenrosensaal ist das Spektakel nun nach Hopfgarten in die Salvena übersiedelt und wird nun dort das neue Programm bis 4. Oktober wöchentlich zum Besten geben. Geplant ist auch eine Jubiläumswoche vom 25. Juni bis 1. Juli. Wie lange Aschaber mit seinem Spektakel noch unterwegs sein will, lässt er sich offen. „Aber noch einmal 45 Jahre werden es sicher nicht“, lacht der Bandleader. (fh, aha)