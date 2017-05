Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Grün oder schwarz, mit Aufschrift oder ohne – die Merkmale der kleinen Eisenbahnen sind überschaubar. Zumindest für einen Laien. Wenn sich aber Peter Feeg die Mini-Lokomotiven in seinem Wohnzimmer anschaut, nennt er nicht nur deren Baujahr, sondern im selben Atemzug die Gleisbreite und die Herstellungsfirma.

Der 64-Jährige ist eben ein echter Kenner. Seit seiner Kindheit sammelt der St. Johanner Modelleisenbahnen. „Angefangen hat alles im Jahr 1954. Damals war ich zwei Jahre alt und habe zu Weihnachten eine blecherne Spielzeug-Eisenbahn bekommen. Mit sechs Jahren habe ich mir dann mit meinem Taschengeld die erste Eisenbahn selbst gekauft“, erinnert sich Feeg an die Geburtsstunde seiner Sammelleidenschaft.

Wehmütig denkt der St. Johanner an die Zeiten zurück, als Modelleisenbahnen noch breite Schichten der Bevölkerung faszinierten. „Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Nachfrage nach Modelleisenbahnen groß. Die Firmen Liliput, Märklin und Kleinbahn haben damals mit ihrer Produktion begonnen.“ Damals wurden die Mini-Loks noch aus Blei, Blech und Holz hergestellt, weiß Feeg. Erst ab 1948 sei bei der Produktion Kunststoff eingesetzt worden.

Anfangs konzentrierte sich Feeg auf Eisenbahnen der Größe 0 – Maßstab 1:54 mit einer Gleisbreite von 3,2 Zentimetern –, später kamen die Modelle H0 – Maßstab 1:87 mit einer Gleisbreite von 1,65 Zentimetern – dazu.

Mittlerweile besitzt Feeg über 1000 Exponate, die er entweder in Vitrinen, Schachteln oder im Keller aufbewahrt. Wie viel Geld gibt er für sein Hobby aus? „Viel zu viel“, lacht Feeg und schätzt, dass seine Sammlung einen Gesamtwert von rund 75.000 Euro besitzt.

Und sie soll weiter wachsen. „Mein Ziel ist es, alle Modelle der Firma Kleinbahn zu besitzen“, sagt er. Weit davon entfernt sei er nicht mehr. „Es fehlen mir noch drei oder vier Exemplare. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Modell D200. Diese Eisenbahn ist vergleichbar mit der blauen Mauritius“, spielt Feeg auf die Seltenheit der berühmten Briefmarke an. Davon abschrecken lässt sich Feeg aber nicht. „Dafür ist der Jagdinstinkt zu groß.“

Auf die Suche nach neuer „Beute“ macht sich Feeg auf Flohmärkten oder im Internet. Auch auf Dachböden von Bekannten und Freunden sei der eine oder andere „Schatz“ bereits aufgetaucht.

Wenn ihm eine neue Modelleisenbahn in die Hände kommt, wird das gute Stück erst einmal genau inspiziert. Denn Feeg ist ein so genannter „Pufferküsser“, wie er selbst sagt. Diese ironisch-scherzhafte Bezeichnung gilt allen Eisenbahn-Sammlern, die auf jedes noch so kleine Detail achten. „Die Pufferküsser messen das Modell oftmals an dessen Vorbild“, erklärt Feeg. Zu den Pufferküssern gesellen sich auch gerne einmal die „Ferro-Erotiker“. „Das sind Menschen, die keine Eisenbahn-Sonderfahrt auslassen und für die es das Größte ist, wenn eine Lok an ihnen vorbeifährt.“ Damit ist die Kategorisierung unter den Sammlern aber noch nicht vorbei. „Es gibt noch die ,Nieten-Zähler‘.“ Der Name ist hier Programm. Und alle haben eines gemeinsam: die Liebe zu ihren Loks.