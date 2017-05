St. Johann i. T. – Die ersten Geschäfte im Koasapark sollen noch heuer ihre Türen öffnen. „Im Spätherbst werden die Geschäftsflächen übergeben“, sagte Josef Feichtner, Geschäftsführer von Unterberger Immobilien, bei der Firstfeier am Mittwoch. Fix sei, dass die Billa-Filiale beim Koasastadion in den Koasapark umzieht. Außerdem sollen die Firmen Fressnapf, Holler (Großinstallationen), Dan-Küchen, Ma­tratzen & Co „und ziemlich sicher eine Apotheke kommen“, so Feichtner.

In dem Gebäude entstehen nicht nur Geschäftsflächen, sondern auch 47 1-, 2- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen (vorwiegend Eigentumswohnungen), die eine Größe von 35 bis 80 m2 aufweisen. Laut Feichtner sind bereits 25 Prozent der Wohnungen verkauft, die ersten Bewohner sollen im Frühjahr 2018 einziehen. Der Quadratmeterpreis beträgt je nach Größe 3500 bis 4500 Euro/m2. Der Koasapark hat ein Investitionsvolumen von ca. 20 Mio. Euro. (miho)