Von Claudia Funder

Lienz – Noch im Herbst letzten Jahres lief alles nach Plan, ja sogar höchst erfolgreich. Das vorwiegend mit Osttiroler Spenden finanzierte Gesundheitszentrum im südsudanesischen Mondikolok hatte sich zu einer wichtigen medizinischen Einrichtung entwickelt, in der täglich bis zu 150 Patienten versorgt wurden – die TT berichtete.

Dann setzte aufgrund des Bürgerkriegs auch im Süden des Staates eine Flüchtlingswelle Richtung Uganda ein. Ende Jänner bekam diese nach Tumulten und Schießereien in unmittelbarer Umgebung einen neuen Schub.

„Das County Kajo-Keji, in dem unser Gesundheitszentrum liegt, ist nun leider voll betroffen“, erzählt der Lienzer Arzt Franz Krösslhuber. Mondikolok liege auf der Frontlinie. „Unser Zentrum ist daher schon seit Anfang des Jahres aufgrund der dortigen Kämpfe geschlossen. Die Menschen und das medizinische Personal sind geflohen.“

Krösslhuber spricht von „geisterhafter Stille“, die nun hier vorherrsche – mehrmals pro Woche nur unterbrochen von bewaffneten Angriffen.

Der Lienzer, der im April in den Südsudan gereist war, berichtet – gerade erst wieder nach Osttirol zurückgekehrt – von prekären Situationen. Im westlichen Teil von Kajo-Keji bildeten sich drei große Flüchtlingslager – offiziell heißen sie IDP (Internally displaced persons)-Camps – mit rund 40.000 Menschen. „Sie flüchteten aus den umkämpften Gebieten hierher vor Massakern, Zerstörung, Vergewaltigungen und Zwangsverpflichtung von Kindersoldaten“, so Krösslhuber, der eine Woche und dann nochmals drei Tage vor Ort war. „85 Prozent davon sind Frauen und Kinder.“ Das Leid ist groß. Die Lager seien wegen Straßenblockaden durch die Regierungsarmee für Hilfsorganisationen und die UN nicht zugänglich, erzählt er.

Erich Fischnaller, einem Comboni-Missionar aus Südtirol, den Krösslhuber als „Mann der Tat“ bezeichnet, sei es aber gelungen, über wechselnde Schleichwege zu den Orten der Not vorzudringen. Er versorgt die Menschen mit Nahrung und Medikamenten. „Die Combonis sind der lokale Partner unseres Gesundheitszentrums in Mondikolok, daher kam die Bitte an mich, medizinisch zu helfen“, erzählt Krösslhuber, der dem Wunsch nachkam und ebenfalls zu den Lagern vorstieß.

Sein erster und tiefster Eindruck: der vorherrschende Mangel an Nahrungsmitteln. „Nun, am Ende der Trockenzeit, sind die wenigen Feldfrüchte aufgebraucht. Das Einzige, was den Menschen noch an Essen blieb, sind Mangos, die zum Hauptnahrungsmittel wurden.“ Der Vorrat werde jedoch knapp, da die Saison bald vorbei ist, ortet Krösslhuber einen Schwund auch dieser letzten Quelle.

Es sind Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. „Ich sah bereits erste akute Fälle von unterernährten Kindern. Die Malariaerkrankungen steigen nun am Beginn der Regenzeit drastisch an“, erzählt der Lienzer Arzt sichtlich bewegt. „Medikamente sind ebenso Mangelware, wir konnten nur die Hälfte der Menschen behandeln.“ Und es sei für ihn unerträglich gewesen, entscheiden zu müssen, wer behandelt wird und wem nicht geholfen werden kann, verrät der heimgekehrte Mediziner.

Fischnaller sei es geglückt, bisher rund 30 Tonnen Lebensmittel über Uganda ins Land zu schleusen, teils auf abenteuerliche Weise. Geholfen werden konnte allerdings damit nur einem Bruchteil der Menschen. „Die Situation wird sich weiter zuspitzen, glaubt Krösslhuber. Eine Hungersnot noch größeren Ausmaßes drohe, denn erst in drei Monaten sei mit der Ernte der nun am Beginn der Regenzeit gepflanzten Feldfrüchte zu rechnen.

Der Lienzer Arzt wird wieder nach Afrika fliegen, um zu helfen – das steht fest. Wann genau, noch nicht. Einstweilen trifft er Vorbereitungen für den Neustart des Betriebs in Mondikolok. Bis die Flüchtlinge zurückkehren, kann es dauern, vielleicht sogar Jahre. Krösslhubers Optimismus bleibt trotz alledem ungebrochen: „Es wird weitergehen.“

Derzeit sei in den Lagern im Südsudan Nahrung das wichtigste Medikament, ergänzt Franz Krösslhuber.

Wer beitragen will, den Hungernden zu helfen: DolomitenBank Osttirol-Westkärnten, IBAN: AT55 4073 0000 0001 7523. Mit Vermerk „Flüchtlingslager“ werden diese Spenden zweckgerichtet verwendet. Alle anderen fließen in das Zentrum in Mondikolok. Sobald die Flüchtlinge hierher zurückkehren, wird der Bedarf groß sein.