Mieming – Einer der ersten großen Einsätze der Feuerwehr Mieming ist in der Chronik verzeichnet. 1879 brannte es beim „Bock“ in Obermieming. „Für die damaligen Verhältnisse waren die Feuerwehrkameraden schon recht gut ausgerüstet. Die Löschmannschaften verfügten bereits über Helme und trugen breite Gurte, an denen Seil und Beilpicke hingen. Auch Steigleitern wurden verwendet. Schläuche brauchte man keine, da die entsprechenden Pumpen noch nicht vorhanden waren“, heißt es in den Aufzeichnungen der schlagkräftigen Truppe, die sich 1877 gründete. Trotz ihres Alters gehört sie keineswegs zum alten Eisen. Vergangenes Jahr absolvierte man 7200 Einsatzstunden.

Am Wochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr nun das 140. Jubiläum des Gründungsjahres. Los geht es bereits am Freitagabend mit der „Scharfen Nacht“ am Sportplatz in Untermieming. Am Samstag beginnt dort ab 13 Uhr der Abschnittsbewerb mit anschließender Preisverleihung. Am Sonntag findet nach der Feldmesse ein Frühschoppen statt. Ab 12 Uhr lädt die Feuerwehr dann zum Sicherheitsnachmittag mit Hubschraubern der Polizei und Heli Tirol, einer Polizeidiensthundevorführung und der Drehleiter der Feuerwehr Telfs. Zusätzlich sind die Bergrettung und die Bergwacht sowie das Rote Kreuz vor Ort.

Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Kletterturm, Hüpfburg und Kinderschminken. (mr)