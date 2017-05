St. Christoph am Arlberg – Ihren Auftrag, bei Not zu helfen, hat die Bruderschaft St. Christoph von Heinrich Findelkind, der 1386 ein Schutzhaus bzw. Hospiz am Arlbergpass erbaute. Er ist der Gründer der karitativen Gemeinschaft, die heute weltweit 21.880 Brüder und Schwestern zählt.

Nach wie vor kümmert sich die Bruderschaft St. Christoph im Sinne ihres Gründers, unterstützt Waisenkinder und hilft unbürokratisch bei Notfällen. Voriges Jahr sprang die Bruderschaft in Summe mit 700.000 Euro ein. Von den 1474 Ansuchen, die 2016 eintrafen, konnten 927 positiv erledigt werden

An bedürftige Familien in Österreich, Deutschland und Südtirol wurden rund 500.000 Euro ausbezahlt, 100.000 Euro gingen an kooperierende karitative Organisationen und 45.000 Euro an die Jugendvereine in der Arlberg-Region. Schließlich flossen knapp 50.000 Euro in Ausbildungsbeihilfen und Stipendien.

In den vergangenen 40 Jahren konnte die Bruderschaft rund 17 Mio. Euro an Spenden und Mitgliedsbeiträgen verbuchen, wie aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht hervorgeht. Ehrenamtlich tätige Brüder und Schwestern in Europas größter karitativer Vereinigung sind heute im Intranet vernetzt, womit Hilfesuchenden effizienter geholfen werden kann.

Die Bruderschaftswoche 2017 findet vom 2. bis 9. Juli statt. Höhepunkt ist wieder die traditionelle Fahrzeugsegnung am Sonntag, 9. Juli, ab 10 Uhr. (psch)