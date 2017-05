Fulpmes – Nachdem eine Markterhebung nicht alle Tage passiert, wird dieses Ereignis in Fulpmes gebührend gefeiert. Am Freitagabend beginnt der Festreigen mit einem musikalischen Empfang am Kirchplatz um 18.30 Uhr. Am Samstag wird ab 14 Uhr zum Spielnachmittag beim Pavillon geladen, am Abend feiern dort die Großen ab 20 Uhr in der Ö3-Disco. Am Sonntag beginnt der Tag mit einer heiligen Messe um 9.30 Uhr, um 11 Uhr findet am Kirchplatz ein landesüblicher Empfang statt, im Anschluss wird bei einem Festakt die Urkunde übergeben. (TT)