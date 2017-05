Von Serdar Sahin

Wien – „Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie wären 110 Jahre alt.“ Ursula Sagmeister will, dass die 17 Männer und Frauen, die vor ihr im Halbkreis sitzen, sich ein langes Leben als Österreicher vorstellen.

Und zwar als jener Österreicher, der zwei Weltkriege erlebt hat, den Holocaust gesehen hat – wie seine jüdischen Nachbarn auf einmal nicht mehr da waren. Und 1945 vor den Trümmern des grausamen Krieges stand. Jener Österreicher, der aber danach das Land mit aufgebaut und schließlich bis zur heutigen Demokratie mitgestaltet hat. Nun dürfen sie die Augen wieder öffnen – und erzählen, was ihnen wichtig ist.

Frieden, Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Rechtsstaat und noch mehr listen die Teilnehmer auf. Schüchtern sind sie nicht. Und sie sind lebensfroh, trotz der Tragödien, die sie in ihren Herkunftsländern erlebt haben. Viele von ihnen sind aus Syrien oder dem Irak geflüchtet – vor Krieg und Terror. „Sie haben uns gerade unsere Werte aufgezählt. Das ist die Basis unserer Verfassung“, sagt Sagmeister. Die Teilnehmer hören gespannt zu, ihre Blicke sind fokussiert. Sie sitzen in einem der Werte- und Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds.

„Wenn ich aus Europa fliehen müsste, dann wäre ich sehr dankbar für einen Kurs, der mir zeigt, wie das Leben in einem Land eines anderen Kulturkreises so funktioniert. Und genau so ist der Kurs zu sehen“, erklärt die Kurstrainerin Ursula Sagmeister.

Eines der zentralen Themen ist der Umgang mit Konflikten. „Ich betone das Strafregister, weil vielen – gerade Jugendlichen – ist gar nicht bewusst, was so eine Rauferei im Park für Konsequenzen nach sich ziehen kann. Deswegen erzähle ich es ihnen, damit sie nicht in so eine Falle tappen“, sagt Sagmeister. Und wie steht es um das Erlernen der Sprache? Hier will sie das Eigenengagement fördern: „Deutschkurse sind ganz wichtig, aber sie müssen auch Deutsch lernen, wenn es keinen Kurs gibt.“

Die Männer und Frauen sind motiviert, sie bringen sich ein. Und es macht ihnen sichtlich Spaß. Vor allem sind sie aber dankbar, hier zu sein – in Sicherheit. Eine von ihnen ist Riham Hassan Rmle. Sie ist vor eineinhalb Jahren mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet – zuerst mit dem Boot von der Türkei nach Griechenland, dann zu Fuß über die Balkanroute. Die 31-Jährige strahlt, als sie schildert, wie herzlich die Österreicher sie aufgenommen haben. Sie und ihre zwei Kinder fühlten sich hier wohl, sagt die 31-Jährige. Berührungsängste hat sie keine.

Ein anderer, der im Halbkreis sitzt, ist Salman al-Hareezi. Er kommt aus dem Irak. Auch er musste den Balkan durchqueren, bis er sich in Sicherheit wiegen konnte. „Ich bin Journalist und habe Artikel gegen die Terrormiliz IS geschrieben. Sie haben mich bedroht, haben mich auch zu Hause aufgesucht“, erzählt er am Rande des Wertekurses eher schüchtern.

Das Seminar dauert acht Stunden, ist auf einen oder zwei Tage aufgeteilt – und deckt drei größere Themenbereiche ab. Im ersten Block geht es etwa um das österreichische Bildungs- und Gesundheitssystem und um den Arbeitsmarkt. Der zweite Teil vermittelt die Gesetze und Werte des Landes. Letztlich werden Alltagsthemen behandelt – zum Beispiel wie die Geflüchteten Kontakt mit Einheimischen aufnehmen können. Tut sich Salman schwer bei der Integration in die hiesige Gesellschaft? Nein, sagt er, obwohl die Gesetze und Traditionen der beiden Länder sehr unterschiedlich seien. Nur mit der deutschen Sprache habe er Probleme. Aber das soll sich bald ändern.