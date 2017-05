Innsbruck – Seit März ist der Verein Solwodi, der von sechs Ordensgemeinschaften gegründet wurde, in Innsbruck dabei, eine Beratungsstelle und eine anonyme Schutzwohnung für Frauen, die von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffen sind, aufzubauen. Die Wohnung ist mittlerweile bezugsfertig, die Beratungseinrichtung in der Maximilianstraße 8 in den Startlöchern. Drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und freiwillige Helfer sollen hier künftig Frauen helfen, die durch Gewalt, falsche Versprechungen zu Pros­titution gezwungen wurden oder in ihren Arbeitsverhältnissen ausgebeutet werden. Dabei wollen die Initiatoren vor allem den engen Kontakt mit vorhandenen Einrichtungen nutzen. Die konkrete Hilfe geht dann von Beratung und Begleitung bis hin zur Unterstützung ins Herkunftsland. In Innsbruck hat es Solwodi vor allem mit Frauen aus Rumänien und Bulgarien zu tun. Der Betrieb der Einrichtung kostet jährlich über 100.000 Euro – man ist größtenteils von Spenden abhängig. (mw)