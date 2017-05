Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Wir haben um jedes Wort gerungen“, sagt Monika Jarosch, die uns durch die Ausstellung führt. Die Juristin legt Wert darauf, dass die Schau, die sich auf zehn bedruckten Roll-ups präsentiert, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Lisa Gensluckner, Katerina Haller, Gabi Plattner, Angelika Schafferer und eben Jarosch haben vier Monate intensiv an der Darstellung weiblicher Lebenswelten gearbeitet.

Zu Beginn findet sich eine Hörstation mit frauenbewegten Texten, natürlich kommt auch Simon­e de Beauvoir zu Wort. Beim Eintritt wird die erste Frauenministerin Österreichs, Johanna Dohna­l, zitiert: „Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.“

Auf den Roll-ups nehmen immer wieder Karikaturen das Thema aufs Korn. Da sieht man etwa Marianne, die Nationalfigur der Französischen Republik. Sie reitet auf einer Schnecke, eine Anspielung darauf, wie langsam die Gleichberechtigung real umgesetzt werden kann. Auch das zentrale Thema „Körper und Norm“ wird beleuchtet. „Wir möchten die Ausstellung nicht nur ins Landhaus und in Bildungseinrichtungen, sondern auch an die Schulen bringen“, erklärt Jarosch. Auch Workshops seien angedacht. Zum Schmunzeln verleitet da die Zeichnung „Mädchen kacken kein Blümchen“.

Das traurigste Thema, Gewalt gegen Frauen, wird nicht ausgespart. Zu sehen ist jedoch, dass zunehmend Männer auf Seiten der Frauen für deren Rechte eintreten. Obwohl Feminismus ein Kampf ist, der nie aufhört (siehe Interview), ist anhand der Tafeln auch sichtbar, dass sich einiges zum Positiven verändert hat. So sieht man auf einem Foto aus dem Jahr 1964 den Tiroler Landtag. Das Auffällige daran: Es sind nur zwei Frauen im Bild, die Stenotypistinnen. Gerade auf lokaler Ebene sind Frauen in der Politik immer noch in der Minderheit: Nur 7 Prozent der Bürgermeister sind Frauen (2016).

Wie groß die weibliche Kreativität ist, zeigt sich anhand der vielfältigen Bewegungen, mit denen Frauen für ihre Rechte eingetreten sind. Da gibt es etwa die Guerrilla Girls, die seit 1985 agierende feministische Künstlerinnengruppe aus New York, deren Ziel es ist, Sexismus und Rassismus in der Kunstwelt zu bekämpfen. Sie tragen Gorillamasken, um den Fokus auf ihr Handeln zu richten, nicht auf ihre Person als Individuen. Auch Pussy Riot, eine kirchenkritische Punkrock-Band aus Moskau, sind vertreten. Ein Problem, aber auch eine Stärke der Frauenbewegung ist ihr­e Vielfalt. Rosa Mayrede­r brachte es auf den Punkt: „Man wird erst wissen, was die Frauen sind, wenn ihnen nicht mehr vorgeschrieben wird, was sie sein sollen.“