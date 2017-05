Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Bad Häring – „So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe immer gedacht, das gibt’s nicht, noch dazu von jemandem, der mich gar nicht kennt. Der Emil hat mir damit eine große Freude gemacht. Ich bin sprachlos“, meint die Innsbruckerin Beatrix Klaus und findet dennoch viele Worte des Danks. Sie sind alle an Emil Schranz gerichtet, der zu Weihnachten daran dachte, einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Das ist ihm mit Hilfe seiner Facebook-Freunde gelungen. „Ihr g’fallts“, sagt er und freut sich sehr.

Vor wenigen Tagen konnte er der Frau, die nach einem Sturz von ihrem Balkon im dritten Stock eines Wohnhauses querschnittgelähmt ist, im Rehazentrum Häring einen „Vario Drive“ übergeben. Das in Tirol hergestellte Gerät verwandelt einen Rollstuhl in ein Moped. „Die pure Freiheit“, wie der Innsbrucker meint. Er selbst besitzt ein ähnliches, etwas weniger leistungsstarkes Modell. „Seit ich es habe, bin ich dauernd unterwegs.“ In einem Video auf Facebook führte er sein „neues Moped“ im Jänner seinen Freunden vor, mit dem Hinweis: „Was ich euch noch sagen wollte: Vielleicht könnts ihr mir bei meinem Projekt helfen, bitte spendets.“

Der Aufsatz, den der Innsbrucker mit wenigen Handgriffen an seinem Rollstuhl befestigen kann, habe sein Leben entscheidend verändert: „Früher, wenn ich mit dem Bus gefahren bin, war ich auf die Hilfe des Fahrers angewiesen. Jetzt brauch’ ich das nicht mehr, jetzt bin ich mobil.“ Bis zu 25 Kilometer weit kann er fahren. „Die Trixi aber, die bekommt den Ferrari“, meint er. Der schafft es bis zu 40 Kilometer.

Der gelernte Koch und begeisterte Sportler ist 1986 beim Klettern abgestürzt. Er hat inzwischen eine neue Sportart für sich gefunden: Billard. Im vergangenen Jahr wurde er österreichischer Meister.

Beatrix Klaus, Inhaberin eines Fußpflege- und Kosmetiksalons in Innsbruck, wollte im November eine Blumenampel vom Balkon abnehmen. „Dabei ist mir schwarz vor den Augen geworden, dann kann ich mich an nichts mehr erinnern.“ Seit ihrem Sturz auf das begrünte Dach der Tiefgarage des Hauses ist sie Tetraplegikerin, „das ist ein hoher Querschnitt“. Ihre Hände aber kann sie bewegen: „Bei einer Hand funktioniert das relativ gut. Es ist zum Glück die, mit der ich die Bremse betätige.“

Wie sich herausstellte, benötigt sie im Gegensatz zu Emil Schranz, der auch seine Finger bewegen kann, zusätzlich einen Adapter. Der 52-jährige Innsbrucker, der das Geld für den „Vario Drive“ bereits beisammenhatte, meinte daraufhin: „Das werde ich auch noch irgendwie zusammenkriegen.“ Postete es und erhielt wenig später von „Freunde schenken Freude“ eine Antwort. Der Völser Verein übernahm die ausstehende Summe.

Zuvor hatte Emil Schranz regelmäßig die Einträge auf dem eigens angelegten Sparbuch auf Facebook gestellt. „I sag danke, danke, danke“, schrieb er dazu. Begleitet von unterstützenden Kommentaren – „tolle Sache von dir, Emil“, „super Idee“ –, wuchs die Summe an. Die erste Spende stammt von ihm selbst.

Für Beatrix Klaus bedeutet das unerwartete Geschenk, dass sie vermutlich in ihrer Wohnung bleiben kann. Mit Hilfe des „Vario Drive“ könnte sie die steile Auffahrt in die Tiefgarage direkt zum Lift schaffen, sonst müssten sieben Stufen ins Haus überwunden werden. Noch ist aber nicht klar, ob sie nicht doch eine neue, barrierefreie Wohnung suchen muss – „das ist nicht leicht in Innsbruck“ –, denn es müssen noch zwei schwere Brandschutztüren geöffnet werden. Die 59-Jährige hofft, noch so lange in Bad Häring bleiben zu können, „bis ich es schaffe, aus allen Ressourcen, die mein Körper hergibt, schöpfen zu können“. Die Türen öffnen zu können, auf dieses „Glück“ hofft sie noch. Glück im Unglück habe sie bereits gehabt, „es gibt schlimmere Fälle“.

Auch Emil Schranz, der sehr schlecht sieht, spricht von Glück: „Ich könnte blind sein.“ Mit Redewendungen wie „ins Leben zurückkämpfen“ kann er wenig anfangen: „Das ist kompletter Blödsinn, weil das Leben geht weiter.“ Würde er sich etwas wünschen können, dann wären das Bahntickets in alle Landeshauptstädte, auch um mit diesen Reisen vielleicht noch weitere Hilfsaktionen finanzieren zu können.