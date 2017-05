Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Via Facebook tauschen sie das Jahr über ihre Sorgen und Freuden und auch ihre oft gar nicht kleinen Nöte aus. Die Rede ist von der Facebook-Gruppe „Zwillingsmütter aus Österreich“, die von der 40-jährigen Linzerin Sonja Stifter vor sechs Jahren ins Leben gerufen wurde. „Zum jährlichen Treffen, das heuer am Reintalersee in Kramsach stattfindet, habe ich 55 Anmeldungen von Müttern erhalten“, erzählte gestern die Oberösterreicherin, während sich ihre sechsjährigen Zwillinge Noah und Luise am Spielplatz beim Brantlhof vergnügten. „Wir haben fast kein Treffen ausgelassen und sind heuer das vierte Mal dabei“, berichten Martina und Christian Kahrer aus Guntramsdorf. Ihre fünfjährigen Zwillinge Jasmin und Lukas tragen T-Shirts mit den Aufschriften „Ja, wir sind Zwillinge“ und „Nein, es ist nicht furchtbar“.

Nicht ohne Stolz verweist Sonja Stifter auf mehr als 2000 Mitglieder der Facebook-Gruppe und zeigt auf ein Tattoo, das ihr die Gruppe zum Geburtstag spendierte und sie als Mitglied der „Zwillingsmafia“ ausweist. Am linken Arm der engagierten Linzerin erkennt man Abbildungen von fünf Kindern. „Ja, das sind meine Kinder. Drei sind schon erwachsen, sodass ich mich jetzt auf die Zwillinge konzentrieren kann“, lacht sie. Früher sei sie auch bei einer deutschen Facebook-Gruppe gewesen, dann habe sie sich 2011 an die Gründung einer österreichischen Gruppe gemacht. Mit drei Frauen habe es in Linz klein begonnen, jetzt sei man eine große Familie, die sich auch gegenseitig hilft. „In manchen Dingen können sich eben nur Frauen gezielt austauschen“, sagt Sonja Stifter energisch. Während des Jahres gebe es auch kleinere Treffen von Zwillingsmütter-Stammtischen, bei denen es oft lustig zugeht.

„Zwillingsmütter verstehen, wo der Schuh drückt. Sei es Hilfe beim Babysitten, Rat bei familiären Problemen oder auch beim Besorgen von Dingen für den Alltag – irgendjemand weiß einen Ausweg. Wir sind einfach gestrickt, aber durchschlagskräftig“, meint die Oberösterreicherin, während sie weitere Zwillingsmütter, die eine oder andere Oma oder die Väter der Kinder begrüßt. Dass auch die Mutter von schon 32-jährigen Zwillingen zu ihrer Gruppe gehört, freut sie besonders. Erkennungszeichen der Gruppe war übrigens eine Wäscheklammer.