Von Sabine Strobl

Innsbruck – Eine Kundin fährt wie öfter in eine Innsbrucker Umlandgemeinde. Auf dem Taxameter steht der Betrag von 28 Euro. Der Fahrer verlangt dann aber doch einen Pauschalbetrag von 35 Euro. Bei anderen Beschwerden betrug die Differenz zur üblichen Rechnung zwischen 12 und 20 Euro. Zuletzt wurde nicht nur Unmut über Körberlgeld laut, sondern auch über Rasereien und Unhöflichkeit. Gabrie­l Klammer, Sprecher der Taxiunternehmen in der Tiroler Wirtschaftskammer, kennt die Klagen der Kunden. „Ich beschäftige mich dauernd mit Kundenbeschwerden, obwohl ich eigentlich der Vertreter der Unternehmer bin und für die Kunden der Konsumentenschutz zuständig ist. Das mache ich, damit das Ansehen des Berufsstandes gewahrt wird.“ In anderen Sparten, ob Tischlerei oder Gastronomie, sei dies nicht üblich. Vor allem in der Hochsaison im Winter kommt es laut Klammer immer wieder zu Beschwerden über abgewiesene Kurzstreckenfahrten. Ein Paradebeispiel sei dafür der Flughafen, wo bei Charterflügen oft 40 bis 50 Taxis in der Warteschleife verharren. Nicht immer schaut dabei eine lukrative Fahrt nach St. Anton heraus, sondern nur eine ins nächste Hotel. Hierzu sagt Klammer: „Wir haben in Tirol eine Beförderungspflicht.“ Eine abgelehnte Fahrt ist eine Übertretung der Landesbetriebsordnung. Eine Beschwerde ist in diesem Fall also an die Polizei zu richten.

Doch zurück zu Streitigkeiten über hohe Preise. Der Taxifahrer ist verpflichtet, einen Beleg auszudrucken und dem Gast ungefragt zu überreichen. Oft sind unterschiedlich hohe Preise aber korrekt und auf verschiedene Unternehmen zurückzuführen. „Wobei aber der Unternehmer und nicht der Fahrer den Preis festlegt“, erklärt Klammer, und normalerweise ein Preis zwischen Dumping und Wucher gefunden werde. Er rät Gästen in Gemeinden, sich bei Kritik direkt mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen.

Eine Ausnahme ist Innsbruck, wo die Landesregierung Fixtarife bestimmt hat, egal ob Limousine oder Standardwagen vorfährt. Die Tarife sind seit vier Jahren gleichbleibend. Über die Stadtgrenze hinaus bieten Unternehmen Pauschalen oder auch noch das Taxameter an. Bei Beschwerden über die Freundlichkeit der Taxler tut sich der Branchensprecher schwerer. Auch die Höflichkeit der Fahrgäste sei nicht immer vorbildlich. Wer hier zuerst ins falsche Horn bläst, sei nicht immer feststellbar.

Das Image der Taxifahrer mag seit Jahren „nicht rosig sein“, trotzdem hält Klammer fest: „Das ist ein knallhartes Geschäft. Würden die Leute sehen, was ihrem Taxifahrer in der Nacht oft zugemutet wird, dann brächte man ihnen mehr Respekt entgegen.“

Von einem „harten Geschäft“, in dem die Fahrer bei einem Kollektiv-Stundenlohn von rund 5 Euro brutto auf das Trinkgeld angewiesen seien, spricht auch Herwig Bichler von der Taxischule „Taxilenker.at“. Zudem sei in Innsbruck der Markt gesättigt. Fahrer drehten oft Runden, bis ein erlaubter Standplatz frei wird. Unabhängig davon ortet Bichler derzeit einen Trend zum Einpersonenunternehmen.