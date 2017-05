Innsbruck – Das sind Aussichten: bis zu 30 Grad am bevorstehenden langen Wochenende. Auch wenn der Start heute noch ein wenig durchwachsen sein könnte, insgesamt versprechen die kommenden Tage schönes, sommerliches Wetter. Doch wo Sonne, da auch Schatten – und weil die Kombination zwischen Ausflugswetter und Feiertag auf den Straßen besonders gefährlich ist, wirft die Polizei zwei Augen auf den Motorradverkehr.

Heute sind laut Prognose der ZAMG in Tirol durchaus ein paar Sonnenstunden möglich. Die Wolken lockern allmählich auf. Bei 23 Grad könnte sich auch eine Grillage ausgehen. Ab morgen Freitag macht sich dann der Hochdruckeinfluss bemerkbar und der bringt Sonne und bis zu 27 Grad. Sommerlich dann der Samstag, hier erwarten die Meteorologen bis zu 30 Grad. Erst am Nachmittag werden ein paar Quellwolken mit dabei sein. Auch Sonntag und Montag soll es viel Sonne geben – und die 30-Grad-Marke könnte erneut überschritten werden.

Vor dem Hintergrund dieser Prognose rechnet die Tiroler Polizei vor allem mit intensivem Motorradausflugsverkehr. Hauptunfallursache bleibt hier überhöhte Geschwindigkeit und nicht angepasste Fahrweise. Heuer gab es in Tirol bereits zwei tödliche Unfälle. Deshalb nimmt man die bekannten Ausflugsstrecken (Timmelsjoch, Hahntennoch, Achensee, etc.) ins Visier und will die Raser (viele davon traditionell aus dem Ausland) gleich an Ort und Stelle anhalten. „Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein und die Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer“, erklärt Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Speziell beim Fahren in Gruppen gelte besondere Vorsicht. (mw)