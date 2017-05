Wörgl – Ein spannendes Experiment führte die Stiftung Freizeit aus Berlin am Wörgler Bahnhofsplatz mit dem Bundesrealgymnasium Wörgl durch: Beim Projekt „Stadt Inventar“ setzten sich 26 Schüler der 4B-Klasse damit auseinander, wie Statistiken entstehen und welche Interessen dahinterstecken. „Wer mit Statistiken umgehen kann, kann weniger leicht manipuliert werden“, sind Markus Blösl und Ruben Yodar von der Stiftung Freizeit überzeugt. Mit „Stadt Inventar“ führte die Stiftung Freizeit nach „Wunschamt“ und dem Bau von „Parkmobilen“ bereits das dritte Projekt in Wörgl durch und setzte dabei auf den seit Jahren bestehenden guten Kontakt zu Verena Rossmann, Lehrerin am BRG Wörgl.

„Wir laden die Schüler ein, zwei Stunden auf die Passanten zu schauen, selbst Statistiken zu erstellen und zu beurteilen, wieweit diese mit Stereotypen und Klischees übereinstimmen. Das Experiment soll für die eigene Wahrnehmung und andere Quellen wie Politik, Medien oder Stammtisch sensibilisieren“, erklärt Markus Blösl. Das Versuchsfeld dafür bildete der Bahnhofsvorplatz, auf dem die Jugendlichen alle Passanten erfassten und nach unterschiedlichen Kriterien einteilten. „Die Jugendlichen sollen anhand eigener Beobachtungen lernen, Statistiken zu hinterfragen“, erklärte Blösl dazu. (vsg)