Von Eva-Maria Fankhauser

Kaltenbach – Sie tanzen, singen, basteln und werden langsam, aber sicher auch ein bisschen nervös – die Rede ist von den Schülern der Volksschule in Kaltenbach. Seit Monaten steht für die jungen Zillertaler nämlich nicht nur Mathe oder Deutsch auf dem Stundenplan, sondern auch das Proben.

Die langjährige und beliebte Musicaltradition der Volksschule hatte in den vergangenen drei Jahren pausiert. Doch damit ist nun Schluss: Am Dienstag steht um 19 Uhr im Turnsaal der Kaltenbacher Schule die Premiere des Stücks „Till Eulenspiegel“ auf dem Programm.

Mit viel Freude und Herzblut sind die insgesamt 38 Schüler nicht nur fleißig beim Proben, sondern werkeln auch an den Kostümen und dem Bühnenbild eifrig mit. „Das ist bei uns eine unverbindliche Übung, also ein Freifach, bei dem jeder mitmachen kann, der Lust dazu hat“, sagt Direktor Hanspeter Kröll. Aber auch das gesamte Lehrerteam und die Eltern würden emsig Hand anlegen und das Musical zu etwas ganz Besonderem machen. Neben Musik und Gesang sind auch Sketches eingeplant. „Wir sind stolz, dass alles so gut läuft bisher, und unterstützen die Schüler da natürlich gerne“, sagt BM Klaus Gasteiger. Es sei nicht selbstverständlich, dass alle Beteiligten so viel Engagement und Zeit in die Vorbereitungen stecken.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Das Bühnenbild ist so gut wie fertig und auch die Kostüme sitzen perfekt. Die kleinen Künstler beeindrucken zudem mit eigenen Licht- und Technikeffekten.

Weitere Spieltermine sind der 1. und 8. Juni jeweils um 19 Uhr im Turnsaal. Zudem gibt es fünf Schulvorstellungen. Eintritt: freiwillige Spenden. „Die kommen dann dem Jugendrotkreuz zugute“, sagt Kröll.