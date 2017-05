Mötz, Schwaz – Der feierliche Einzug, das Entfachen des Olympiafeuers und dann der olympische Eid: „Dabeisein ist alles“, dachten sich die dritte und die vierte Schulstufe der Volksschule Mötz mit ihren Klassenlehrern Monika Augustin und Eva-Maria Egger. Dass man bei der Kindersicherheitsolympiade in Schwaz auf dem Siegerpodest steht, war für die Kids natürlich überwältigend.

„Für uns war das Thema Sicherheit immer schon ein zentrales“, weiß Direktorin Sigrid Hörmann, „deshalb haben wir zum wiederholten Male mitgemacht.“ Ausgangspunkt war ein Quiz in der Weihnachtszeit „Groß gegen Klein“, also Eltern gegen Schüler. Hörmann: „Das haben wir eingereicht und wurden gemeinsam mit der VS Barwies zum Landesfinale eingeladen.“

Die Kindersicherheitsolympiade verbindet Spiel, Spaß und Show mit Sicherheitswissen und wird nach dem Protokoll Olympischer Spiele abgehalten. Löschbewerbe, das Gefahrenstoff-Würfelspiel oder die Wettbewerbe rund ums Radfahren oder Notrufnummern mussten bewältigt werden. Am Ende lag man im Siegestaumel. Die VS Mötz ist ab sofort die „sicherste Schul­e Tirols“ und darf zum Bundesfinale nach Wr. Neustadt reisen. (TT, huda)