Von Catharina Oblasser

Außervillgraten, Lienz – Diese Olympioniken kommen aus Osttirol: Auf den zehn Mann der Feuerwehr Außervillgraten ruht bei der Feuerwehr-Olympiade in Villach die Hoffnung Tirols. Zwischen 25 und 39 Jahre sind sie alt, ihre Berufe reichen vom Studenten über den Konstrukteur und den „Mastensteiger“ bis zum Rezeptionisten. Qualifiziert haben sich die Villgrater durch ihre guten Leistungen bei den Tiroler Landesbewerben 2015 und 2016. Seit letztem Herbst bereiten sich die Männer nun gemeinsam mit Trainerin Anna Mayer intensiv auf die einwöchige Olympiade vor, die von 9. bis 16. Juli dauert.

Bei einem Schautraining im Lienzer Dolomitenstadion zeigten die Villgrater, was sie können. Zu absolvieren sind einerseits ein Löschangriff und andererseits ein Staffellauf. „Beim Löschangriff muss jeder Handgriff sitzen, das Zusammenspiel ist enorm wichtig“, erklärt Landes-Bewerbsleiter Jörg Degenhart. „Wenn nicht punktgenau gekuppelt wird, kostet das gleich einige Sekunden.“ Für das eingespielte Team aus Außervillgraten kein Problem: Es schafft das Vorbereiten und Legen der Leitung in rund 30 Sekunden – eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittszeit bei Landesbewerben um die 45 Sekunden beträgt.

Schnellkraft, höchste Präzision, Kondition, Teamgeist und mentale Stärke: Das sind die Trümpfe, die bei der Olympiade zählen. In der Wertung kommt es nämlich nicht nur auf das Tempo bei Löschangriff und Staffellauf an. Es werden bei Fehlern auch Punkte abgezogen. Also muss jeder Handgriff sitzen.

Durchsetzen wollen sich die Osttiroler gegen insgesamt 135 andere Teams, die aus 21 Nationen kommen. Jedes österreichische Bundesland stellt ein Team, Kärnten als Gastgeber zwei. „Wir setzen alles daran, unser Bundesland bei diesem internationalen Vergleich würdig zu vertreten“, lautet der Tenor aus der Gruppe.

Der Außervillgrater Kommandant Franz Walder ist stolz auf seine Athleten, die seit 2008 eine Bewerbsgruppe bilden. „Außervillgraten hat schon 1973 bei einer Feuerwehr-Olympiade in Brünn gewonnen“, erinnert er sich.

Ob es in Villach wieder Gold gibt? Wer gerne dabei sein möchte, um die Osttiroler anzufeuern, kann sich bei der FF Außervillgraten unter ffwav@aon.at melden. Sie organisiert einen Fanbus.