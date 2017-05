Lienz – 90 Nachtwächter und Türmer aus zehn europäischen Ländern, darunter Holland, Schweiz, Polen, Russland und Dänemark, halten ihr jährliches Zunfttreffen dieser Tage in Obertilliach ab, wo auch der einzige Vertreter Österreichs noch dieser Tätigkeit nachgeht. Am Freitag waren sie zu einem Empfang mit Vize-BM Siegfried Schatz auf den Lienzer Hauptplatz geladen. Drei Gruppen spielten traditionelle Klänge, bevor die Männer in ihren Brauchtumsgewändern am Stadtmarkt für Staunen sorgten.

Als Beispiel für eine bis heute gepflegte Tradition der Nachtwache sei jene aus Krakau erzählt: Der dortige Türmer sollte bei Gefahr auf seinem Instrument blasen. Weil ihn mitten im warnenden Spiel ein Pfeil des Feindes traf und die Melodie somit verstummte, wird sie bis heute nur bis zu diesem Ton gespielt. Zunftmeister Johannes Thier sprach zu den Männern: „Wir werden im Gedenken an unsere Vorgänger die Glut am Glühen halten.“ (bcp)