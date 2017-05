Von Michael Domanig

Inzing – Rebellische Saloontänzerinnen und fröhliche Dorffrauen, coole Cowboys, weise Indianer und langgesuchte Diebe: Sie alle bevölkern „InnSing Village: Das Dorf am Dogvalley-See“. Seit Herbst arbeiten über 70 Schülerinnen und Schüler der NMS Inzing und ein rund zehnköpfiges Lehrerteam am gleichnamigen Musical, das am 30. Juni Premiere feiert.

Die Idee geht auf den Musik- und Mathematiklehrer Christian Zoller zurück, der an seiner früheren Schule in Vomp insgesamt fünf Musicals umgesetzt hatte. „Als ehemaliger Kapellmeister in Hatting wusste ich, dass in der Region großes musikalisches Potenzial vorhanden ist und viele Schüler auch die Musikschule besuchen“, erzählt Zoller. Also wurde ein Musical, das Zollers Salzburger Kollege Christoph Matl für seine Heimatgemeinde Henndorf („Chicken Village“) geschrieben hatte, für Inzing adaptiert: Aus dem idyllischen Hundstalsee wurde der „Dogvalley-See“, auch die große Stadt „InnsBridge City“ erklärt sich von selbst.

Das aufwändige Projekt wird jahrgangsübergreifend mit je zwei zweiten und dritten Klassen umgesetzt. Im Herbst gab es ein (freiwilliges) „Casting“, für jede der vielen kleinen Rollen fanden sich motivierte Schüler. Ab Dezember begannen dann die Proben unter der Regie der jungen Schauspielerin Christine Stallbaumer. Popstar Nadine Beiler, die aus Inzing kommt, stellte sich für ein Gesangscoaching zur Verfügung, Schüler der Musicalakademie in Wien gaben professionelle Gesangs- und Tanztipps.

Auch Bühnenbild, Kostüme, Requisiten und Plakate wurden mit den Schülern gestaltet, die Live-Band ist ebenfalls mit jungen Talenten besetzt. „Direktorin Myriam Pickelmann hat uns mehrere Probetage ermöglicht, an denen der Regelunterricht aufgelöst wurde“, betont Zoller. Er sieht in „stärker projektbezogenem Lernen“ generell die Zukunft. Beim Musicalprojekt würden die Schüler „viele soziale Kompetenzen lernen, das gemeinsame Arbeiten an einem großen Ziel“. Zugleich hätten sie großen Spaß, sagt Pickelmann: „Sie haben die Texte freiwillig auswendig gelernt – wenn man das im Deutschunterricht versucht ...“

Die Premiere ist schon ausverkauft, am 1. Juli um 17 und 19.30 Uhr gibt es zwei weitere Vorstellungen im Mehrzwecksaal der Gemeinde (Volksschule). Eintritt: 12 Euro, für Kinder bis 14 Jahre: 7 Euro. Auch für eine von vier speziellen Schulaufführungen (Eintritt: 3 Euro) – nämlich jene am 4. Juli um 11 Uhr – sind noch Plätze frei; Kartenreservierungen unter direktion@nms-inzing.tsn.at.