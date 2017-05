Innsbruck – Er ist bedächtig, aber humorvoll. Zurückhaltend und dennoch klar. Der ehemalige Oberhirte von Innsbruck und emeritierte Erzbischof von Salzburg Alois Kothgasser feiert heute seinen 80. Geburtstag. Nach seinem Abschied in Salzburg zog es den gebürtigen Steirer aus St. Stefan im Rosental wieder zurück nach Tirol. Dort wohnt er bei den Don Bosco Schwestern in Baumkirchen. Zurückgezogen hat sich Kothgasser keinesfalls. Er hilft weiter in der Seelsorge aus, in der Osterwoche hat er außerdem in Ermangelung eines Innsbrucker Bischofs mit 100 Priestern, Diakonen und Pfarrkuratorinnen die Chrisammesse im Innsbrucker Dom zu St. Jakob zelebriert. Bereits zum zweiten Mal.

20 Jahre nach seiner Ernennung zum Diözesanbischof von Innsbruck tun sich Parallelen zu heute auf. Rom ließ auch damals die Diözese lange im Unklaren über die Nachfolge des beliebten Volksbischofs Reinhold Stecher, die Geheimdiplomatie des Vatikans sorgte wie in diesen Tagen für Unmut. Die Ortskirche fühlte sich ausgegrenzt und nicht ernst genommen. Als dann noch der Name des Salesianerpaters und Rektors der Theologischen Fakultät in Benediktbeuern (Bayern) Alois Kothgasser fiel, kochte die Kirchenseele endgültig.

Weil die Ortskirche nicht gehört werde, kündigte Stecher gegenüber dem damaligen päpstlichen Botschafter Donato Squicciarini an, er werde noch vor dem offiziellen Wechsel sein Bischofs- amt niederlegen, auf jeden Gebrauch der Bischofsweihe, auf alle Titel und Zeichen der Würde, alle Rechte und Ehrenrechte als Bischof verzichten. Dazu kam es nicht. Dennoch sorgte Stecher dann noch vor der Amtseinführung Koth- gassers am 23. November 1997 mit seinen romkritischen Briefen „Der Vatikan hat das Image der Barmherzigkeit verloren“ für Aufsehen.

Mit seinem Gespür und dem Hineinhören in seine Diözese konnte Kothgasser wieder Ruhe in die Tiroler Kirche hineinbringen. Aus der schwierigen Situation rund um seine Ernennung schaffte er den Übergang zur Normalität. Gleich zu Beginn setzte er ein wichtiges Zeichen, indem er den Haller Dekan Ernst Jäger zum Generalvikar und damit zu seinem Stellvertreter ernannte. Jäger war in der Kirchenbasis beliebt, sie hatte sich für ihn als Wunschkandidaten für die Stecher-Nachfolge ausgesprochen.

Bei seinem Abschiedsgottesdienst in Innsbruck – Koth-gasser wurde im November 2002 zum Erzbischof in Salzburg befördert und sollte dort nach Georg Eder verloren gegangenes Vertrauen im Kirchenvolk zurückgewinnen – gab es lange anhaltenden Applaus für ihn. In den fünf Jahren seiner Amtszeit hatte er die Gläubigen überzeugt. Im Interview für die Kir­chenzeitung der Diözese Innsbruck, Tiroler Sonntag, erinnert sich der Alterzbischof an die Anfangszeit. „Ich habe dem Apostolischen Nuntius meine Bedenken vorgetragen: erstens, dass ich nie Pfarrer war, zweitens, dass ich Professor bin und drittens, dass ich kein Tiroler bin. Ich wusste ja, dass unter den Tiroler Gläubigen viele waren, die einen Tiroler Bischof wollten.“

Doch Tirol und Kothgasser verstanden sich. Denn von Anfang an habe er eine große Offenheit erlebt, schildert er im Tiroler Sonntag. „Und ich durfte bald erfahren, dass Tiroler dann, wenn sie einen aufgenommen haben, auch zu einem stehen.“ Als Bischof der 63 Unterländer Pfarren der Erzdiözese blieb er auch „Tiroler Bischof“. Kothgassers Wirken war vom Ausgleich geprägt, getreu seinem Wahlspruch „Veritatem facientes in Charitate“ (Die Wahrheit in Liebe tun). Er will Menschen zusammenführen, auf sie zugehen und unterstützte sogar mehrfach die Transitgegner.

Kothgasser besuchte die Pfarren, bei Festen war er gern gesehener Gast. Musikkapellen und Schützen – der Steirer hat keine Berührungsängste mit der Tiroler Tradition. „Ohne Feste, in denen Platz ist für alle, kann eine Gesellschaft nicht leben – noch weniger die Kirche“, sagt er.

Seinen Vorgänger, den Volksbischof Reinhold Stecher, versuchte er nicht zu kopieren, vielmehr vertraute er auf seinen Stil. Stecher war ohnehin nach wie vor im Alltag präsent; aber als Partner für Kothgasser. „Stecher ist Stecher“, sagte er einmal. Die Ökumene ist ihm ein Anliegen, er bezeichnet sie als Zukunftsfrage der Kirche. Eine Gedenktafel in St. Veit im Defereggen erinnert seit 2002 an die im 17. Jahrhundert aus Osttirol vertriebenen 600 Anhänger evangelisch-lutherischen Glaubens und sie symbolisiert gleichsam Kothgassers ökumenisches Denken. Er forcierte die Aussöhnungsfeier und schuf mit seiner an die evangelische Kirche gerichtete Bitte um Vergebung ein bleibendes und sichtbares kirchenpolitisches Werk in Tirol. (pn)