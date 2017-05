Innsbruck – Ein Waldbericht und seine Folgen. Und erneut wird zwischen Forst und Jägern quergeschossen. Es geht um Abschussquoten, Verjüngungsdynamiken und verzögerte Entwicklungen des Jungwaldes. Jetzt meldet sich Landesjägermeister Anton Larcher zu Wort. Er sieht im Wald kein Wildproblem, sondern eines der Bewirtschaftung. Und auch der Umgang mit Beutegreifern bereitet ihm Sorge.

Der Waldbericht (die TT berichtete) zeige laut Larcher, dass die Jäger ihre Arbeit erledigen würden. Trotzdem gibt es Kritik an der Jägerschaft. Etwa, dass die Abschussquoten zu gering sind. Und dass auf 42 Prozent der Fläche die Entwicklung des Jungwaldes verzögert wird. Für Larcher geht diese Kritik ins Leere: „Alleine die Tatsache, dass der Schadholzanteil derart hoch ist, kann durchaus als Indiz dafür gewertet werden, dass bestimmte Bestände in den Tiroler Wäldern besser durchforstet werden sollten“, erklärt er in einer Stellungnahme. Und weiter: „Sich auf das Wild einzuschießen, ist zu kurz gegriffen. Unsere Wälder liegen ja nicht in Gewächshäusern. Es gibt keinen Wald ohne Wildeinfluss. Den hat es nie gegeben.“ Es gebe in nahezu allen Revieren eine gute und faire Zusammenarbeit der Jägerschaft mit den Partnern – auch auf forstlicher Seite. Kritik übt Larcher an der Förderpolitik nach Großereignissen, namentlich am Landwirtschaftsministerium und Minister Andrä Rupprechter. Einerseits werde nach Waldbränden oder Sturmereignissen die Wiederaufforstung großzügig gefördert, andererseits für Wildschutzmaßnahmen kein Geld zur Verfügung gestellt.

Sorgen bereitet Larcher der Umgang mit Bär, Wolf und anderen Großraubtieren. Ein „gedeihliches Zusammenleben“ zwischen Menschen einerseits und „Wolf, Bär und Co.“ andererseits könne „nicht ohne Friktionen stattfinden“. Larcher: „Ein Bär geht nicht, wenn er Hunger hat, einfach ins Geschäft. Da werden es primär die Nutztiere sein, auf die zugegriffen wird.“ Die seien auch einfacher zu erlegen als Wildtiere. Larcher glaubt, dass es „zwangsläufig bei all diesen Raubtieren zu einer Gewöhnung an den Menschen kommen“ werde. Mit allen Konsequenzen. „Wenn ein Wolf oder ein Braunbär erst einmal verstanden hat, dass es in der Nähe oder inmitten von Siedlungen Futtertiere und andere Nahrungsquellen gibt, dann wird er den einfachen Weg gehen. Konfrontationen mit Menschen sind die zwangsläufige Folge“, sagt Larcher. Das sehen Befürworter der Wiederansiedlungspolitik natürlich ganz anders. Doch Larcher befürchtet, dass letztlich die Jäger „die Suppe auslöffeln sollen“ – wie einst schon bei Bär Bruno. (TT, mw)