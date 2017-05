Reutte, Trient – Seit vielen Jahren verbindet das Gymnasium Reutte und die ITT M. Buonarroti-Pozzo Trient eine intensive Schulpartnerschaft. Nach dem Besuch der Schüler aus Trient im Herbst des Vorjahres in Reutte fand nun der obligatorische Gegenbesuch in Südtirol statt. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 6A, 6B und 7B machten sich auf den Weg nach Trient.

Dort waren sie bei Gastfamilien untergebracht. Der Schüleraustausch stellt jedoch keine Freizeit dar. An drei Tagen hieß es für die Außerferner nämlich die Schulbank drücken. Sie besuchten den Unterricht mit ihren jeweiligen Partnern und erhielten Einblick in das Schulleben an dieser sehr großen technischen Scuola Superiore. Auch die Begleitlehrerinnen gestalteten einige Deutschstunden mit ihren italienischen Kolleginnen.

Da kam der Sportnachmittag als Ausgleich gerade recht und fand bei allen großen Anklang.

Das Programm an den anderen Nachmittagen konnte trotz des schlechten Wetters (Dauerregen) stattfinden.

Einen Höhepunkt stellte sicherlich der ganztägige Ausflug nach Verona und nach Sirmione am Gardasee dar.

Die Reaktion der Reuttener SchülerInnen war einstimmig positiv und alle versicherten, die Scheu vor dem Sprechen der Fremdsprache verloren zu haben. Verständnisschwierigkeiten gab es keine, obwohl die Schüler der 6. Klassen sich erst im zweiten Lernjahr Italienisch befinden. Sie verabschiedeten sich schweren Herzens von ihren italienischen Freunden, die meisten mit gegenseitigen Einladungen für den Sommer.

Alle hoffen auf eine Fortsetzung des grenzüberschreitenden Euregio-Projektes und der Unterstützung durch das Land Tirol. (TT, fasi)