Von Matthias Reichle

Imst – Das Museum im Ballhaus ist jedem Imster ein Begriff. Auf der Internetseite der Stadt erfährt man, dass der Name auf die „ursprüngliche Funktion des Gebäudes“ zurückgehe. „Das Ballhaus wurde als Lager für Warenballen errichtet und 1530 erstmals urkundlich erwähnt.“

Stimmt das – oder ist die Stadt einem jahrzehntealten Irrtum aufgesessen? Das jedenfalls behauptet der Imster Historiker und Bauforscher Stefan Handle nach einem Jahr Forschungsarbeit. Im Auftrag der Stadtgemeinde hat er sich mit dem alten Imster Rathaus auseinandergesetzt. Es wird nämlich überlegt, am Areal ein Kulturquartier einzurichten – die TT berichtete.

„Das heute als Ballhaus bezeichnete Gebäude hat diesem Zweck nie gedient, sondern wurde im 19. Jahrhundert als Brauereigebäude errichtet“, betont er nun. Der Name „Museum im Ballhaus“ ist deshalb nicht korrekt. Richtig wäre wohl „Museum im Bräuhaus“. Der Platz, an dem es sich befindet, war nämlich 1804 noch unverbaut – dort befand sich ein Baumgarten. Erst 1811 errichtete der Wirt des nahen Gasthauses zum Bären an der Stelle ein Brauereigebäude. Später erwarb die Witwe Maria Strele die Immobilie und stellte 1849 das Ansuchen, ein neues Bräuhaus zu bauen. Der Fehler dürfte laut Handle zum ersten Mal in den 50er- Jahren im Stadtbuch aufgetaucht sein.

Das historische Ballhaus fand sich laut Handle tatsächlich im hinteren Teil des alten Rathauses – auf der Straße gegenüber. „Erstmals erwähnt wird dieses übrigens als Bürgerhaus, wenig später wird es als Tuchhaus genannt. Imst war im ausgehenden Mittelalter für den Tuchhandel von Bedeutung.“ 1483 erwirbt es die Gemeinde von dem Schwazer Bergbauunternehmer Hans Stöckl.

Es ist nicht endgültig festzumachen, ab wann es als Rathaus gedient hat, so Handle – vermutlich ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert.

„Ich war immer schon skeptisch“, sagt der Historiker zum „Museum im Ballhaus“. Wenn man das Gebäude anschaue, weise alles auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hin. Es sei aber nicht auszuschließen gewesen, dass der Vorgängerbau die Funktion als Ballhaus erfüllt habe. Das konnte nun widerlegt werden.

Das alte Rathaus diente über die Jahrhunderte den unterschiedlichsten Zwecken. „Es war Tuchhaus, Rathaus, Ballhaus, Salzstadel, Waaghaus, der Ort für Gerichtsverhandlungen, dort haben Versammlungen stattgefunden, die nicht nur für Imst relevant waren. Im 19. Jahrhundert hat auch das Feuerlöschgerät dort gelagert. Es war auch Telegraphenamt und der erste Gendarmerieposten war dort untergebracht. Bedeutend war auch die Nutzung als Kaserne im späten 19./frühen 20. Jahrhundert.“ Bis 1822 gab es im Rathaus einen Stadel, der auf eine Landwirtschaft hindeutet. Um 1800 lebten auch die Ratsdiener im Bau. Ab dem 18. Jahrhundert gab es sogar einen Rathausturm, der jedoch beim Brand von 1822 zugrunde ging. In den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude für militärische Zwecke stark umgebaut, das prägt das Erscheinungsbild bis heute. Bis 1927 war es Rathaus. Ab den 20er-Jahren wurde es als Mietshaus genutzt. In den 80er-Jahren zog die Stadtbücherei ein und seit den 90er-Jahren beherbergt es die Galerie Theodor von Hörmann. Im vorderen Teil finden sich noch heute mittelalterliche Gebäudereste. Handle sieht in einer geplanten Revitalisierung des alten Rathauses die einmalige Chance, „einem der bedeutendsten historischen Gebäude der Stadt wieder jenen Stellenwert im kulturellen Leben der Stadt zu geben, der ihm zusteht“.

„Das war auch für uns eine große Überraschung“, kommentiert die Leiterin des Museums im Ballhaus, Sabine Schuchter, die neuesten Erkenntnisse von Stefan Handle. Ihr liegen die Forschungen derzeit noch nicht schriftlich vor. Sie begrüßt, dass sich jemand mit der Imster Baugeschichte beschäftigt – die „lange ein Stiefkind“ war. Man werde die Beschilderung nun ergänzen müssen. Der Name Museum im Ballhaus sei hingegen bereits eine Marke geworden. Schuchter denkt bereits ans geplante Kulturquartier. Dann müsste ohnehin ein neuer Name gefunden werden.