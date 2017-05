Wegen einer IT-Störung hat British Airways nach eigenen Angaben an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick alle Flüge gestrichen. Betroffen seien Abflüge vor 18 Uhr (19 MESZ), teilte der Konzern am Samstag mit. Schon am Vormittag gab es wegen Computerproblemen erhebliche Verspätungen.

Wegen eines Feiertags am Montag haben die Briten ein verlängertes Wochenende mit mehreren Großveranstaltungen. Darunter sind Fußball-Pokalfinal-Endspiele in London und Glasgow. (APA/Reuters)