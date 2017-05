Von Christoph Blassnig

St. Veit i. D. – Am 28. Mai 1867 wurde Sebastian Rieger als ältestes von fünf Kindern am Eggerhof in St. Veit im Defereggen geboren. Nach der Matura in Brixen entschied sich Sebastian für das Priesteramt und wurde 1891 in Brixen geweiht. Die Primiz fand in seiner Heimatgemeinde statt. „Ein Fest, von dem im Dorf noch Jahrzehnte später voller Bewunderung gesprochen wurde“, erzählte Bürgermeister Vitus Monitzer am Samstagabend den Besuchern im Reimmichlsaal, wo man des Wirkens des großen Sohnes der Gemeinde in einer Feierstunde gedachte.

Ab 1892 war der junge Priester als Kooperator in Sexten tätig. Er veröffentlichte erste Erzählungen, ab März 1894 unter dem Pseudonym Reimmichl. Der Autor Martin Kolozs hat in seinem Buch „Zur höheren Ehre – Die Tiroler Priesterdichter“ Reimmichl, Bruder Willram, Josef Weingartner und Reinhold Stecher gegenübergestellt. Er war auch beim Festakt anwesend. Kolozs erklärt die Wahl des Schriftstellersynonyms so: „Rieger wollte den Leuten in seinen Geschichten aus dem Leben erzählen und sie anregen. Mit dieser zweiten Identität konnte der junge Priester das tun, ohne gleich als solcher erkannt zu werden.“ Der befreundete Schuster Michael Roppen lieferte ihm Stoff zu seinen ersten Erzählungen. „Du bist mir ein Reim-Michl!“, so soll der Name dort entstanden sein.

Viele Jahre schrieb Rieger für den Volksboten, später unter der Mitarbeit des Priesters Josef Grinner. Reimmichls steter Einsatz für die wirtschaftlich-sozialen Anliegen der Landbevölkerung gipfelte in der Organisation des Bauerntages am 5. Juni 1904 in Sterzing, aus dem der Tiroler Bauernbund hervorging. Ab 1920 begann die Herausgabe des Gesamttiroler Volkskalenders, der seit 1924 in hoher Auflage als „Reimmichls Volkskalender“ bis heute erscheint. In seinem letzten Vorwort verabschiedete der Autor sich mit der Gewissheit, dass es dereinst ein schönes Wiedersehen geben würde: „In Aussicht darauf ruft euch der alte Kalendermann zu: Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Euer Reimmichl.“

Der Pfarrer von Tirol, wie Reimmichl auch genannt wurde, war Ehrenbürger in Dölsach, Gries am Brenner, St. Veit im Defereggen und in Hall in Tirol, wo er nach 39 Jahren als Kaplan am 2. Dezember 1953 im Alter von 86 Jahren verstarb. Seinem Begräbnis in Heiligkreuz wohnten Trauernde aus ganz Tirol und gut 200 Geistliche bei.

Autor Martin Kolozs findet viele Parallelen zwischen Reimmichl und Reinhold Stecher: „Wer den einen gern liest, wird auch den anderen mögen: Geschichten aus dem Alltag, gesetzt in eine idealisierte Welt und aufgeladen mit dem eigenen Glauben, um die abgehobene Kirchensprache herunterzubrechen auf die Lebenswelt des Einzelnen. Beide waren große Humanisten ihrer Zeit.“

So einfach, liebevoll und volksverbunden wie Reimmichl verehrt wird, wurde denn auch das Fest zu seinem 150. Geburtstag in seiner Heimatgemeinde gestaltet: Kinder der Volksschulen St. Veit und Feld erzählten in Schauspielen zwei Kurzgeschichten: jene der Frau Zimperlich und „Die Wette“. Rührende Darbietungen von Kinder- und Volksliedern mit Instrumentalbegleitung wechselten ab – bis zum Höhepunkt des Abends: „Die Texte sind ausgeteilt. Es gibt keine Ausrede!“, mahnte BM Monitzer. „Zum Abschluss singen wir gemeinsam ,Tirol isch lei oans‘, dessen Text bekanntlich von unserem großen Sohn Reimmichl stammt.“ Mit den drei Strophen verklang unter großem Applaus der Vorabend zu Reimmichls 150. Geburtstag in St. Veit, bevor am Sonntag ein großer Festgottesdienst mit Musikkapelle und Schützenkompanie folgte.

Zu den zahlreichen Andenken an den Priesterdichter könnte in der Gemeinde heuer ein weiteres hinzukommen: „Im Garten des Widums soll eine kleine Parkanlage angelegt werden“, wünscht sich der Bürgermeister.