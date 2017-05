Von Catharina Oblasser

Außervillgraten – Tolle Stimmung, viel Musik und Prachtwetter – das waren die Kennzeichen der Weltmeisterschaft der Steirischen Harmonika in Außervillgraten. Nach 1999 und 2003 war die Osttiroler Gemeinde zum dritten Mal Austragungsort dieser Veranstaltung. 210 Musiker und Musikerinnen waren dabei. Den Weltmeistertitel holte sich letztlich ein Nachbar der Osttiroler: Stefan Oberhofer aus Prags in Südtirol darf sich neuer Weltmeister der Steirischen Harmonika nennen. In der Juniorklasse ging der Titel an Anze Krevh aus Slowenien. Die WM-Teilnehmer kamen aus Österreich, der Schweiz, Slowenien, Deutschland und sogar aus der Ukraine.

Doch abgesehen davon gab es viele weitere Titel, wurden doch auch die österreichischen Staatsmeisterschaften an diesem Wochenende in Außervillgraten ausgetragen. „Sieger gibt es viele, denn wir haben in insgesamt 21 Kategorien gewertet“, erklärt Peter Strauch vom Österreichischen Harmonikaverband. „Da sind schon die ganz Jüngsten ab sechs Jahren dabei.“ Als österreichischer Staatsmeister der Erwachsenen kann sich nun Gerhard Stroisnig aus der Steiermark bezeichnen. Der einzige Osttiroler Teilnehmer, Robert Hofmann, schaffte es ins gute Mittelfeld.

Der Außervillgrater Bürgermeister Josef Mair ist begeistert vom Flair, das die Harmonikaspieler in seiner Gemeinde verbreiteten. „Es war eine prachtvolle Veranstaltung. Die Besucherzahl hat alle Erwartungen übertroffen.“ Auch bei der Nächtigungsbilanz schlägt sich das zu Buche. Bis nach Sillian waren die Hotels belegt.