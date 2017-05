Von Claudia Funder

Lienz – Die uralte Idee des „Caffè sospeso“, die sich einer kräftigen Wiederbelebung erfreut, fand auch in Osttirol ambitionierte Nachahmer – die TT berichtete. Die Trist­acher Initiative „Z’ammhelfen“ startete die Aktion Anfang März in drei Lienzer Lokalen. Seitdem kann in Heike’s Café in der Tristacherstraße, der Bäckerei Gruber in der Muchargasse und im Café Tramonto am Johannesplatz jeder, der in Spendierlaune ist, Gutes tun. Das Prinzip ist simpel: Man bezahlt zwei Kaffee und schenkt einen davon einem Unbekannten, der finanziell nicht so gut aufgestellt ist. Das Heißgetränk wird nicht auf Nachfrage ausgeschenkt, es werden Gutscheine ausgestellt, die im Sozialladen SoLaLi an Bedürftige verteilt werden. Längst reihten sich auch zwei Lienzer Eisdielen in die Riege der beteiligten Unternehmen ein.

Die Aktion kommt bestens an. „Bisher wurden insgesamt 682 Gutscheine gekauft“, freut sich Elfriede Passegger vom Verein „Z’ammhelfen“ im Gespräch mit der TT über das Echo. Sie wird heute Plakate aufhängen, um auch Urlauber auf die Möglichkeit der anonymen Freundschaftsgeste hinzuweisen. Aber auch alle Osttiroler sind aufgerufen, die Aktion am Leben zu erhalten.

Diese zieht bereits weitere Kreise. „Ab September sind in der Lienzer Schnitzelwelt in der Messinggasse Gutscheine um fünf Euro erhältlich“, verrät Passegger. Damit kommen Bedürftige gratis in den Genuss eines Schnitzels und eines Getränks.

Passegger denkt bereits weiter: Sie möchte zu Beginn der kühlen Jahreszeit, sprich im Herbst, eine Suppenaktion starten und sucht dafür noch Partner. Gastronomiebetriebe, die bei der bemerkenswerten Hilfsaktion mitmachen wollen, können sich gern unter Tel. 0699/15063176 (Elfriede Passegger) melden.