Matrei i. O. – Im Juli werde­n im Nationalpark Hohe Tauer­n wieder Junior-Ranger ausgebildet. Wer zwischen zwölf und 14 Jahre alt ist, die Natu­r liebt, sich für Umweltschutz interessiert, Wildtiere beobachten und Abenteuer erleben möchte, kann sich bewerben. Die Teilnehmer haben vom 10. bis 21. Juli wieder Gelegenheit, spannende Aufgaben der „großen“ Ranger kennen zu lernen – und das gemeinsam mit Gleichgesinnten. Gelernt wird in und von der Natur.

Die Ausbildung – das Programm läuft nur untertags ohne Übernachtung – ist zweigeteilt. In der ersten Woche werden im Rahmen einer fünftägigen Grundausbildung Basiskenntnisse vermittelt – im Wechsel aus Theorie und Praxis, bei dem auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. In der zweiten Woche wird dann das Erlernte umgesetzt und es geht ins freie Gelände. Am Ende gibt es nach der Prüfung und Präsentation natürlich die begehrten Urkunden für die neuen Botschafter des Nationalparks.

Wer mit dabei sein will, kann sich per E-Mail und Fot­o, das den Interessierten in der Natu­r zeigt, und der Begründung, warum man mitmachen will, bewerben. Aus den Bewerbungen, die bis 10. Jun­i an r.bstieler@­hohetauern.at zu richten sind, werden 15 Teilnehmer ausgewählt. Nähere Infos gibt es unter Tel. 04875/5161-10. (func)