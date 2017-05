Strass, Rotholz – „Rotholz wird zum Zentrum der landwirtschaftlichen Ausbildung und Forschung in Westösterreich. Hier wird Zukunft gebaut“, erklärten gestern Bundesminister Andrä Rupprechter, LH Günther Platter und LHStv. Josef Geisler in Rotholz. Anlass war der Spatenstich für die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol (HBLFA Tirol). Bevor in ein paar Monaten mit den Hochbauarbeiten begonnen werden kann, sind bis Jahresende noch Straßenbauarbeiten des Landes notwendig.

„Die HBLFA Rotholz ist ein Signal an die Jugend und ein Bekenntnis zur Landwirtschaft im Berggebiet“, sagte Bundesminister Andrä Rupprechter. 55 Mio. Euro investiert der Bund in den Neubau von Schule (13 Klassen, 400 Schüler), Internat (200 Plätze) und Forschungsanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft auf dem 3 Hektar großen Areal. „Das agrarische Kompetenzzentrum in Rotholz ist eine riesige Chance für Tirol und gleichzeitig eine beispielhafte Kooperation zwischen dem Bund und dem Land Tirol. Der neue Campus wird ein wichtiger Baustein in der vielfältigen Tiroler Bildungslandschaft“, betonte LH Platter.

In den nächsten Monaten werde das Land die L218 Rotholzer Straße so umgestalten, dass es zwischen der LLA Rotholz und dem neuen Schulstandort eine verkehrsfreie Verbindung gibt, erklärte LHStv. Josef Geisler. Diese Verbindung ist als gemeinsamer Festplatz konzipiert, dient vor allem aber der Sicherheit der Schüler. Weil Küche, Speisesaal und Praxisangebote der LLA Rotholz auch von der Bundeseinrichtung genutzt werden, geht man von 8000 Schülerbewegungen pro Tag aus. Bis Ende des Jahres werden die neue 30 Meter lange Brücke an der L218 Rotholzer Straße und die darunterliegende bis zu viereinhalb Meter hohe Verbindung zwischen den beiden Schulstandorten fertig sein. Im Frühjahr 2018 wird mit den Hochbauarbeiten für Schule, Internat und Forschungsanstalt begonnen. (TT)