Lienz – Es ist eine Premiere in der traditionsreichen und langen Geschichte des „Klösterle“, wie die Fachschule der Dominikanerinnen im Volksmund genannt wird. Erstmals hat ein Bursche, nämlich David Allmeier aus Kötschach-Mauthen, die dreijährige Ausbildung durchlaufen. Gestern trat der 18-Jährige zur praktischen Prüfung an, die unter anderem das fachgerechte Servieren an einem Vier-Personen-Tisch vorsieht.

„Ich war lange unentschlossen, in welche Schule ich gehen soll“, erinnert sich David. „Dann habe ich an einem Tag der offenen Tür die Fachschule in Lienz kennengelernt und mich dafür entschieden.“ Als Nächstes steht für den jungen Mann der Zivildienst an, danach hofft er, Rettungsfahrer zu werden.

Insgesamt absolvieren 16 Jugendliche dieser Tage im „Klösterle“ ihre Abschlussprüfung. Diese ersetzt die Lehrberufe Bürokaufmann, Restaurantfachkraft und Hotel- und Gastgewerbeassistent. (co)