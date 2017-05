Von Helmut Wenzel

Fließ, Kaunertal – Keine Sorge – die neu ins Leben gerufene Kaunergrat-Akademie ist alles andere als ein Fachzirkel in irgendwelchen muffigen Seminarräumen. Im 5332 Hektar großen Naturpark zwischen dem Kaunertal, Inntal und Pitztal heißt „Akademie“ vor allem Lust auf Lernen in freier Natur.

Ernst Partl, Geschäftsführer des Naturparkvereins, definiert die Ziele der Kaunergrat-Akademie als offene Plattform: „Wir möchten Menschen in unsere Arbeit einbinden, die sich generell für Natur interessieren. Das können Wanderführer sein, Umweltbildner, Lehrerinnen und Lehrer der Naturparkschulen oder Mitarbeiter unserer Partnerbetriebe. Sie alle sind eingeladen, Themen einzubringen, die auf der Plattform transportiert werden können.“

Schon bisher hätten, so Partl, immer wieder interessierte Leute aus der Region bei Naturpark-Projekten mitgearbeitet und nützliche Kompetenzen eingebracht. Die Akademie richte sich jedenfalls an alle, die mehr über den Naturpark wissen möchten. Wer die Plattform bereits im Internet suchen will, muss sich allerdings noch gedulden. Die Akademie soll in den kommenden Wochen über die Homepage www.kaunergrat.at erreichbar sein.

„Alle Akteure bzw. Naturparkfreunde sollen sich über die Plattform austauschen, vernetzen und vor allem fortbilden können“, erläuterte der Geschäftsführer am Dienstag, „zudem geht es uns um Qualitätssicherung gegenüber unseren Gästen und Besuchern.“

Der Reigen des Akademie-Programms für diesen Sommer hat kürzlich mit einem Gastvortrag der Zoologin Barbara Gereben-Krenn in Fließ zum Thema Artenvielfalt begonnen. Nächster Termin ist am Samstag, 24. Juni, eine geführte Wanderung ins Kaiserbergtal – ein wenig bekanntes, aber reizvolles Tal, das vom Gepatsch-Stausee aus erreichbar ist. Den höchstgelegenen Punkt stellt der Atemkogel in 3010 Metern Seehöhe dar.

Unter der neuen Wortschöpfung „Wöffi“ verstehen die Akademie-Macher eine „Wanderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln“. Das heißt, die Anfahrt zur zweitägigen Kaunergrat-Überquerung am 25./26. August findet mit dem Bus statt. Das Umweltbewusstsein schärfen will das Akademie-Team mit einer Ausstellung unter dem Titel „Helle Not“ – von 22. Juni bis 20. Juli im Naturparkhaus. Es geht um die „Lichtverschmutzung“ des Planeten Erde.