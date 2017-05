Von Alexander Paschinger

Reutte – „Hasenohren“ in süßer Variation auf dem Cover des neuesten Außerferner Kochbuchs machen einen ersten Gusto. Doch die Lektüre des Inhaltsverzeichnisses lässt einem das Wasser im Mund endgültig zusammenlaufen. Gegliedert nach den vier Jahreszeiten wurden Lieblingsrezepte zusammengetragen, die auch einen starken regionalen Bezug haben.

Dass eine HLW, also Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, ein Kochbuch herausgibt, liegt eigentlich auf der Hand. „Es ist aber das erste, das wir hier an der Schule erstellt haben“, sagt Fachvorständin Manuela Baldauf bei der Präsenation am Montagnachmittag im Schulzen­trum. Und so durften sich die Schüler der dritten Klasse wohl auch gleich einen originellen Titel in Anspielung auf ihre Schule aussuchen: „Heimische Lieblingsrezepte Weitererzählt“ steht nämlich genau für die Initialen ihrer Bildungsstätte.

Seit Anfang dieses Schuljahres hatten sich die Schüler hinter das Projekt „Kochbuch“ im Rahmen des neugeschaffenen Fachs „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement“ geklemmt. Erst ging es um den Aufbau eines solchen Buches, dann die Möglichkeiten rund um Sponsoring oder die Auswahl der Lieblingsrezepte. Und letztlich wurde das Werk auch zu einem Jahresprojekt, indem man heimische Betriebe besuchte.

So waren etwa der Ziegenhof Peter in Ehrwald, die Bäckerei Holzmayr, der Gorihof, Geflügel Schlux in Reutte, die Imkerei Babic, der Schaf- und Ziegenzuchtbetrieb Wex in Lechaschau und die Schnapsbrennerei Lechtaler Haussegen in Elbigenalp Ziel der Exkursionen und eine Kräuterwanderung mit den Lechtaler Kräuterpädagoginnen stand ebenfalls auf dem Programm. Auch diese Erfahrungen wurden in das Buch eingearbeitet.

Natürlich standen den Schülern ihre Professorinnen Manuela Baldauf und Melanie Wörz zur Seite und begleiteten den Entstehungsprozess. „Besonderer Dank“, wurde bei der Präsentation betont, „gilt den beiden Künstlerinnen Katharina Ziegler und Daniela Petrini.“ Erstere steuerte die Fotos bei. Zweitere zeichnet für das Design des Buches verantwortlich.

Was die Rezepte betrifft, so konnte auch der Tiroler Jungkoch und Staatsmeister sowie zweifache Goldgewinner bei der Kocholympiade, Michael Ploner, gewonnen werden.

Herausgekommen ist ein Kochbuch mit viel Regionalbezug und saisonalen Ideen. Erhältlich ist das Werk in der HLW Reutte sowie im Bauernladen in Reutte zum Preis von 24,90 Euro.