Reutte – Der Lechweg feiert heuer seinen fünften Geburtstag. Und er hat seit Bestehen nicht nur viele Menschen in Bewegung gebracht, sondern auch die Region. Wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, die das sensible ökologische Gleichgewicht nicht gefährden, ist seit jeher der Anspruch der Initiatoren. Deshalb wurde das Authentische dem Inszenierten vorgezogen, das Echte dem Künstlichen. Mit Erfolg.

Jetzt will der Verein Werbegemeinschaft Lech-Wege einen Schritt weitergehen und auch kulturelle Aspekte stärker miteinbeziehen.

Aus diesem Grund werden im Laufe dieses Sommers insgesamt neun so genannte „Lechschleifen“ ins Lechweg-Programm aufgenommen und entsprechend ausgeschildert. Vier davon werden mit einem Rahmenprogramm offiziell eröffnet. Die Lechschleifen sind als Bereicherung gedacht – für jene, denen ein klassischer Weitwanderweg zu lang ist, und jene, die neben dem Naturerlebnis die Orte kennen lernen und in die Geschichte eintauchen wollen. Alle Halbtages- und Tagestouren haben einen unmittelbaren Bezug zum Fluss, dem Lechweg oder beidem.

Die erste Schleife mit dem Namen „Bollwerk Ehrenberg“ wird am 9. Juni um 9 Uhr mit einer geführten Wanderung von der Hahnenkammhalle Höfen hinauf aufs Festungsensemble eröffnet. Die Wanderung geht über 9,3 km und dauert circa vier Stunden. Anmeldung unter 05672/62336.

Der Eröffnungsreigen geht am 15. Juli in Füssen mit der Schleife „Von See zu See“ weiter. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Lechfall (15 km/ca. sechs Stunden). Am 21. Juli geht’s in Steeg „Durch Wald und Wiesen“. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr beim Gemeindehaus. Finalisiert wird das Programm am 6. August „Auf den Spuren der Walser am Tannberg“. Von Lech aus 22,4 km und acht Stunden Gehzeit, von Warth aus 17,7 km und sechs Stunden.

Nähere Infos gibt’s unter www.lechweg.com. (fasi)