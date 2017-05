Kufstein – Die fünf Kufsteiner Serviceclubs – Kiwanis, Lions Club, Rotary Club, Round Table 49 und Club Soroptimist – setzten vor 14 Jahren die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung in die Tat um. „Charity – Der Ball der Kufsteiner Service-Clubs“ macht seinem Namen alle Ehre, denn in erster Linie geht es darum, einen wesentlichen Reinerlös für die Finanzierung von sozialen Projekten in der Region Kufstein zu erwirtschaften.

Bei der letzten Auflage am 27. Jänner 2017 „ertanzten“ die Gäste eine erfreuliche Summe von 24.000 Euro für den guten Zweck.

Der erste Teil des Erlöses geht an MOBITIK – eine mobile Kinderkrankenpfleg­e in Tirol. Peter Oberhauser überreichte gemeinsam mit seinen Ballkomitee-Kollegen Ursula Bauer und Franz Maie­r den Spendenbetrag an Inge Zabernigg von MOBITIK. „Um unsere Hilfe und Pflegedienste flächendeckend in Tirol anbieten zu können, sind wir auf die Unterstützung von privaten Organisationen angewiesen. Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Spende, denn sie ermöglicht es uns, weiterhin betroffenen Familien unter die Arme zu greifen, wo es nur geht“, so Inge Zabernigg.

Betroffene Eltern werden im Rahmen von MOBITIK von diplomierten Kinderkrankenschwestern und -pflegern beraten und unterstützt. Für die Kinder stelle die mobile Pflege auch deswegen eine große Hilfe dar, weil dadurch der Krankenhausaufenthalt oft wesentlich verkürzt werden kann und die fachgerechte Pflege stattdessen zu Hause stattfinde. Das häusliche Umfeld sorgt dabei auch für emotionale Sicherheit und Vertrauen bei den kleinen Patienten. (TT)