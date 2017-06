Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Brot in Herzform, Buchseiten voller zu Herzen gehender Worte, in Luftballons verschickte herzliche Grüße, brennende Herzen auf den Berghängen: In den kommenden Wochen zeigt Tirol Herz. Der Bischof-Stecher-Verein tritt mit seiner Initiative „Offene Herzen“ zum zweiten Mal für eine neue Kultur des Miteinanders ein. Rund 50 Einrichtungen, Vereine und Gruppen – im vergangenen Jahr waren es noch 30 – setzen in den kommenden Wochen im ganzen Land bei insgesamt 40 Aktionen Gesten der Herzlichkeit. Höhepunkt ist der „Tag der Herzlichkeit“ am Freitag, 23. Juni, vor dem Herz-Jesu-Sonntag.

„Wir müssen alle positiven Kräfte bündeln“, sagt Peter Jungmann, Obmann des nach dem Tod des Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher gegründeten Vereins. „Unsere Welt ruft nach Herz“, habe Stecher – der „Bischof der Herzen“ – einmal in einer Predigt gesagt. Hunderte Mitwirkende folgen diesem Ruf und setzen mit ihren Aktionen und Projekten eine Bewegung in Gang, die wieder Tausende ansprechen soll. In Zeiten, in denen Menschen, die nicht nur an sich denken, als „Gutmensch“ belächelt oder sogar beschimpft werden, sei das besonders wichtig, so Jungmann. Auch um damit ein deutliches Zeichen gegen die Angst und für Nachbarschaftshilfe und Solidarität zu setzen. „Werden die Spannungen verstärkt, ist der soziale Friede gefährdet.“

Mit dabei ist in diesem Jahr auch die vor 20 Jahren gegründete Brotbruderschaft, der Stecher bis zu seinem Tod als Vorstandsmitglied angehörte. Er war auch der Religionslehrer von Obmann Christian Ruetz, der die Initiative „Offene Herzen“ mit einer Benefizaktion unterstützt. In allen 44 Ruetz-Filialen wird Sonnenblumenbrot in Herzform verkauft, der Erlös kommt wie bei allen anderen Aktionen und Projekten einer in Not geratenen Tiroler Familie, der von Stecher unterstützten Behinderteneinrichtung „Arche Tirol“ und der Flüchtlingshilfe „Helfen wie wir“ zugute.

Näheres zur Initiative „Offene Herzen“ und das Programm zum Herunterladen: www.bischof-stecher-verein.at.