Landeck – Am Samstag, 24. Juni, ist großer Festtag in der Bezirksstadt. Wie die TT berichtete, feiert die Asfinag ab 11 Uhr den Durchschlag der Tunnelröhre Perjen II. Anschließend, ab 15 Uhr, steigt das traditionelle Stadtfest in der Malser Straße. Diesmal mit einem starken Blasmusik-Schwerpunkt.

„Erstmals konnten wir die renommierte Speckbacher Stadtmusik Hall für einen Auftritt in Landeck gewinnen“, freut sich Chef-Koordinator Walter Sprenger. Zudem arbeite man eng mit dem Bezirksblasmusikverband zusammen. Zwei Jugendblaskapellen stellen ihr Können unter Beweis, der Blasmusikverband verleiht silberne und bronzene Leistungsabzeichen an junge Talente. Aus Südtirol wird die Hopfenmusig zu Gast sein, die Stadtmusikkapelle Landeck mit Kapellmeister Helmut Schmid gibt ein Gala-Konzert ab 20 Uhr. Konzerte der Musikkapellen aus See und Langesthei komplettieren das Programm.

Abermals werden vier Bühnen installiert, Schauplatz des obligaten Bieranstichs um 17 Uhr ist die Bühne vor der Citypassage. Die Eintrittspreise bleiben gleich, sechs Euro für Erwachsene, drei Euro für Jugendliche ab 16 Jahren, jüngere Festbesucher haben freien Eintritt. „Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir 7000 Besucher“, sagte Sprenger. 19 Vereine strengen sich für die leibliche Versorgung der Festbesucher an. (hwe)