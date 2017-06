Wörgl – Vor sieben Jahren wurde mithilfe einer 50-prozentigen EU-Förderung in Wörgl die LEA Produktionsschule ins Leben gerufen, die Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule ins Berufsleben unterstützt. Zu den 24 Arbeits- und Trainingsplätzen in Werkstätten sowie im Dienstleistungsbereich in Wörgl kommen ab Juni zwölf weitere in Kufstein. Die LEA Produktionsschule eröffnet einen Schmankerlgarten, in dem biologisch angebaut wird, und will die selbst veredelten Gartenprodukte im Schmankerl-Eck-Café dann auch verkaufen.

„Was draufsteht, muss drin sein – das ist besonders wichtig“, erklärt Reinhard Rausch, Projektleiter der LEA Produktionsschule das Konzept, das aus Dänemark stammt. „Die Produktionsschule verbindet konkrete Arbeit zur Herstellung von Produkten und Dienstleistungen für den realen Markt mit Lernen, wie im richtigen Arbeitsleben. So sehen die Jugendlichen den Wert ihrer Arbeit“, so Rausch. Die EU hat sich aus der Finanzierung mittlerweile verabschiedet – die Mittel werden großteils vom Land Tirol sowie von den Städten Kufstein und Wörgl aufgebracht. Aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen erwirtschaftet die LEA Produktionsschule jährlich rund 16.000 Euro.

Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, die meist aus bildungsfernem Milieu stammen. Die LEA Produktionsschule Wörgl bietet 24 Jugendlichen Platz, die dort in der Regel zwischen 9 und 12 Monate wöchentlich 30 Stunden betreut werden und ihre Fähigkeiten und Eignungen entdecken können. Praktika- und Arbeitssuche sowie Bewerbungstraining sind weitere Schwerpunkte.

LEA steht für „Leben Entfalten Lernen“ – und das haben seit Juni 2010 rund 300 Jugendliche in der Wörgler Produktionsschule genützt. Darunter war 2011 Hatice Yilmaz aus Wörgl, die gern an diese Zeit zurückdenkt. Hier entdeckte sie durch einen Schnupperkurs ihre Liebe zum Friseurberuf. 2014 absolvierte sie die Lehrabschlussprüfung erfolgreich und bereitet sich jetzt mit Kursen beim Wifi darauf vor, als Jungunternehmerin mit eigenem Salon durchzustarten. Der wertschätzende Umgang während ihrer fünf LEA-Monate blieb ihr ebenso gut in Erinnerung wie die Unterstützung. (vsg)