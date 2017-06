Kössen – Dröhnende Motoren, Männer und Frauen in schwarzer Leder-Kluft, blitzendes Chrom und laute Musik: Vom 15. bis 18. Juni verwandeln unzählige Biker die Gemeinde Kössen wieder in ein Motorrad-Mekka. Zwischen 3000 und 5000 Teilnehmer werden mit ihren Motorrädern bei den 34. „Days of Thunder“ erwartet. „Das hängt erfahrungsgemäß vom Wetter ab“, sagte Erwin Schweinester gestern bei einer Pressekonferenz. Der Obmann der Harley-Davidson-Biker Kaiserwinkl Kössen rechnet zudem mit täglich ca. 800 Besuchern, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchten.

Das Budget der Veranstaltung beträgt 150.000 Euro. Der Verein investiert 90.000 Euro, den Rest steuert vor allem der Unternehmer und leidenschaftliche Motorradfahrer Willibald Hergeth bei. Der Kufsteiner wünscht sich für die Zukunft, dass die Veranstaltung vom Areal des Veranstaltungszentrums Kaiserwinkl in den Ortskern verlegt wird. Immerhin will er das Biker-Treffen in Kössen zum „bedeutendsten der Alpen“ machen. „Ich hoffe, dass die Gemeinde und der TVB uns dabei mehr unterstützen“, sagte Hergeth und sprach so auch finanzielle Mittel an. Für den interimistischen Bürgermeister Reinhold Flörl durchaus eine Option. „Wenn sich das Treffen in diese Richtung entwickelt, dann werden wir alles in unserer Macht Stehende tun.“

Das Programm kann sich sehen lassen: Zum ersten Mal ist heuer eine gemeinsame Ausfahrt auf die Festung Kufstein geplant. Außerdem soll es eine Händlermeile, Livekonzerte, eine Harley-Verlosung u. v. m. geben. Infos: www.kaiserwinklbiker.com. (miho)