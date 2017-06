Von Claudia Funder

Sillian – Es ist die Premiere eines Events, das ganz im Zeichen des offenen Austausches und der Kommunikation steht. Der „1. Sillianer Tag der Vereine“ ist aber auch buchstäblich ein vereinter Auftritt, zu dem sich die Teilnehmer entschlossen haben, denn: „Gemeinsam geht mehr!“

Der Schritt, die Idee, die andernorts schon erfolgreich umgesetzt wurde, nach Sillian zu bringen, wurde Anfang des Jahres gesetzt. Karin Klammer vom Verein „Miteinand“ feilte an einem Konzept, lud die Vereine zur Präsentation ein. Und der Organisatorin des Tages glückte es, das Mitwirken schmackhaft zu machen: „29 Vereine, das sind 80 Prozent, sind dabei“, freut sich Karin Klammer.

Sillian ist stolz auf seine Vereine und Institutionen, in denen sich so viele – je nach ihrem eigenen Interesse – freiwillig und ehrenamtlich engagieren. Sie leisten damit nicht zuletzt wertvolle Arbeit für die Allgemeinheit und die Lebensqualität im Ort.

Nun werden die Leistungen gemeinsam vor den Vorhang geholt. Die Mitglieder geben Einblick, welche Dichte an Aktivitäten im Alltag für Jung und Alt geboten wird, öffnen ihre Vereinslokale, geben Auskunft über Aufgaben und Ziel­e. „Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, untereinander Kontakte zu knüpfen und sich noch besser zu vernetzen“, betont Klammer. „Die Vereine haben sich ein tolles Programm ausgedacht.“

Start ist bereits um 7 Uhr Früh mit der ersten Veranstaltung, einem gemeinsamen Lauf. Der Tag beginnt übrigens mit einem Knalleffekt: dem Böllerschießen des Kameradschaftsbundes. Bis 20 Uhr gibt es dann an etlichen Standorten der Gemeinde jed­e Menge zu schauen, erleben und probieren. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt so mancher Besucher einen Bereich, in dem er sich in Zukunft selbst einbringen möchte. Nachwuchs ist gefragt.

Um die Distanzen leichter zu überwinden, wird der Wichtelzug kurzerhand in einen Vereinsexpress umfunktioniert. Auch ein Feuerwehrauto versieht „Taxidienst“.

Viele Aktivitäten sind unter freiem Himmel geplant. Falls der Wettergott kein Einsehen haben sollte, dient der Kultursaal als Ausweichmöglichkeit. Auch für das kulinarische Wohl ist bestens gesorgt.

„Das ganze Dorf soll auf den Beinen sein“, wünscht sich Klammer und ergänzt: „Das wäre ein schönes Zeichen der Wertschätzung für unsere Vereine und Freiwilligen.“

Das Programm dauert bis 20 Uhr. Der Tag wird im Anschluss in den Vereinslokalen gemütlich ausklingen – mit Open End, versteht sich.