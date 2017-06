Imst – Sie ist winzig und kann doch große Probleme machen – die Rede ist von der Prozessionsspinnerraupe. Das Tierchen ist vermutlich der Grund für eine Sperre des Wiesenwegeles zwischen dem Imster Putzen- und Beinlandweg. Das jedenfalls glauben Betroffene, die den Fall Anfang der Woche der Stadt gemeldet haben.

„Wir warten derzeit auf den Kammerjäger“, berichtet Bauhofleiter Roland Thurner. Dann werde man wissen, wie weiter zu verfahren ist.

Handelt es sich tatsächlich um die Raupe, dann sind es ihre feinen Brennhaare, die sie vor Fressfeinden schützen sollen, die aber auch für Mensch und Tier nicht ungefährlich sind. Bei Zweibeinern können sie zu starken Hautreizungen, Allergien und Asthma führen. Vierbeiner können sich vergiften, wenn sie mit der Schnauze auf eine Raupe stoßen. Spaziergänger berichteten von Hautausschlägen beim Hund, die sich nach Spaziergängen hartnäckig hielten und nicht wegzubringen waren.

Der Fall ist jedenfalls für die Stadt neu. „Die Stadtgärtner haben so etwas noch nie gemeldet und auch mir ist so etwas bislang noch nicht aufgefallen“, so Thurner. (mr)